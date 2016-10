Fein, aber klein Der neue Speisesaal für Nieskys Hortkinder lässt auf sich warten. Denn die Rote Schule wird für den Unterricht gebraucht.

In der Ferienzeit ist der Speiseraum des Nieskyer Horts nicht zu klein. Trotzdem hofft nicht nur Leiterin Bettina Weber auf einen neuen Speisesaal. Dann gibt es für Mary-Ann, Lea, Elina und Annabell (von links) beim Tischdienst sicher noch mehr zu tun. © André Schulze

Niesky. Auf das Mittagessen warten einige Nieskyer Grundschüler länger als andere. Das liegt am zu kleinen Speiseraum im ersten Stock der Roten Schule. Der bietet nämlich nur bis zu 48 Kindern Platz. Doch im zentralen Hort der Stadt werden zu Spitzenzeiten mittlerweile bis zu 180 Kinder betreut. Also gehen die Jungen und Mädchen nacheinander in Gruppen essen. Um die Situation zu entspannen, sollte eigentlich schon in diesem Jahr das Erdgeschoss des ehemaligen Schulgebäudes an der Ödernitzer Straße umgebaut werden.

Doch die Pläne für einen neuen Speisesaal im Hort liegen noch auf Eis. Denn die Nieskyer Stadtverwaltung ist von Problemen in der nahen Oberschule buchstäblich kalt erwischt worden. Dort hatten Experten im neuen Anbau zu hohe Schadstoffwerte gemessen. Nach der Sperrung des Neubaus braucht es nun ein Ausweichquartier für die Fachkabinette der Oberschule. Die ziehen in der Roten Schule ein, wo schon früher Oberschüler unterrichtet worden sind. Die Möbel für den Werkunterricht und das Nähen sind schon umgeräumt worden. Auf unbestimmte Zeit soll der Fachunterricht nun in der Roten Schule stattfinden.

Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Der neue Speisesaal für den Hort wird kommen. Daran lassen Nieskys Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann und Sachgebietsleiterin Steffi Mütze keine Zweifel aufkommen. Weil nicht klar ist, wie lange die Rote Schule provisorisch als Außenstelle der Oberschule dienen wird, setzt die Stadt ihre Pläne nun schrittweise um. Im kommenden Jahr soll ein erster Teil des Erdgeschosses umgebaut werden. Auch die Küche zieht dann vom ersten Stock ins Erdgeschoss um und wird um eine Essenausgabe vergrößert. Steffi Mütze rechnet mit Kosten zwischen 45 000 und 50 000 Euro für den ersten Bauabschnitt. Denn im Zuge des Umbaus ändert sich auch der Grundriss. Eine Ecke verschwindet, und der Fußboden samt Leitungen wird erneuert.

Die Kosten stemmt die Stadt alleine. „Da der Hort zum laufenden Bestand gehört, gibt es für die Baumaßnahmen leider keine Förderung“, sagt Nieskys Oberbürgermeisterin. Auch der zweite Bauabschnitt wird die Stadt rund 50 000 Euro kosten. Dafür sollen zwei Räume mit Durchbrüchen verbunden und gedämmt werden. Der dadurch entstehende große Raum könnte nicht nur als Speisesaal, sondern auch als Aula für Elternabende dienen, erklärt Beate Hoffmann. Doch solange nicht klar ist, wann die Oberschüler wieder aus der Roten Schule ausziehen, gibt es auch keinen Termin für den zweiten Bauabschnitt. Denn einen der Räume nutzen die Oberschüler nach den Herbstferien für den Werkunterricht. Umbauarbeiten kommen daher nicht infrage.

„Es verschiebt sich alles nach hinten“, stellt die Nieskyer Oberbürgermeisterin fest. Sie ist froh, dass die Rote Schule dennoch sehr schnell als Ausweichquartier für die Oberschüler in Betrieb genommen werden konnte. Die Tafel im Werkraum etwa ist schon da gewesen und auch die Lehrküche, die nun erneut von den Oberschülern genutzt wird, musste nicht extra eingebaut werden. Das alles spart Aufwand und Kosten. Zuletzt haben die Hortkinder die Lehrküche für gemeinsames Backen und Kochen genutzt. Nun müssen sich Hort und Oberschule zeitlich miteinander abstimmen. Hortleiterin Bettina Wegner fürchtet aber keine großen Einschränkungen für ihre Schützlinge.

Die größeren Umstellungen kommen tatsächlich auf die Nieskyer Oberschüler zu. Sie werden nach den Herbstferien in Containern Mittagessen. Diese sind am Dienstag geliefert und auf dem Außengelände der Oberschule aufgestellt worden. „Wir haben sie erst mal bis Jahresende gemietet“, sagt Nieskys Oberbürgermeisterin. Bis dato will die Stadt im Ausschlussverfahren herausfinden, warum im Anbau der Oberschule die Richtwerte für Formaldehyd zeitweise überschritten worden sind. Die chemische Verbindung wird von der Weltgesundheitsorganisation als krebserregend eingestuft. Lehrer und Schüler hatten vor der Sperrung des Anbaus über Kopfschmerzen und andere gesundheitliche Probleme geklagt.

