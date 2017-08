Feilschen um jeden Zentimeter Soll die Deutsche Bahn in Pötzscha eine Zwei-Meter-Wand zum Lärmschutz bauen? Die Anwohner sind sich uneinig.

Wenn Güterzüge durch Pötzscha rattern, ist es vorbei mit der Ruhe. Von einer Lärmschutzwand würden die Pötzschaer jedoch nicht profitieren. © Norbert Millauer

Anderer Ort, gleiches Problem: Genau wie in Kurort Rathen und Königstein hadern auch die Anwohner von Stadt Wehlen mit einer Schutzwand gegen Bahnlärm. Denn in den Kommunen würde nur ein Teil der Anwohner von solch einem Bau profitieren. Im Wehlener Ortsteil Pötzscha würde das bedeuten: Ruhe in Richtung Elbe, Rattern in Richtung Süden. Bei einer Einwohnerversammlung in dieser Woche kam es zu hitzigen Diskussionen.

Eingeladen hatte Bürgermeister Klaus Tittel (CDU) dazu jeweils einen Vertreter von Bahn und Planungsbüro ins Bauernhäus’l. „Es geht erst einmal darum, alle auf den gleichen Informationsstand zu bringen“, so Tittel. Die Machbarkeitsstudie zum Bahnlärm im Elbtal wurde im Juni in Pirna vorgestellt. Sie sieht diverse Maßnahmen zwischen Dresden und der tschechischen Grenze vor, um die Lautstärke entlang der Schienen zu verringern. „Basierend auf Berechnungen würde in Pötzscha eine zwei Meter hohe Lärmschutzwand unterhalb der Gleise installiert werden“, erläuterte Wolfgang Herrmann vom Planungsbüro Obermeyer. Dies war durch die Veröffentlichung der Studie zwar schon bekannt. Einige Pötzschaer hörten davon aber wohl zum ersten Mal. „Zwei Meter? Da guck ich ja aus meinem Fenster direkt drauf“, rief eine Anwohnerin.

Die Höhe ist so berechnet, dass die Minderung der Lautstärke zur Elbe hin mehr als zehn Dezibel beträgt. Wahrgenommen wird dies als eine Halbierung des Lärms. Auch auf der anderen Elbseite hätten die Anwohner etwas von der 1 500 Meter langen Wand, also die Häuser an der Pirnaer Straße, am Elbufer und die Lohmener Straße hinauf. Zwei Drittel der Wehlener würden eine Verbesserung der Lautstärke erfahren. Nur die Bewohner in Pötzscha, die südlich der Schienen leben, hätten nicht viel von der Wand. Zwischen drei und sechs Dezibel leiser soll es hier werden, hauptsächlich durch verbesserte Schienenstegdämpfer. Ansonsten müssten sie dann mit einem Blick auf die Lärmschutzwand klarkommen. In diesem Zusammenhang kam die Frage auf, ob es nicht auch eine kleinere Wand tun würde. „Es gibt auch eine Variante mit 55 Zentimetern Höhe, allerdings würde die nicht so viel Lärm schlucken“, so Herrmann.

Hans-Georg Zimmermann vom Bahnunternehmen machte an diesem Abend mehrfach deutlich, dass es sich bei den geplanten Maßnahmen zum Lärmschutz um freiwillige Bauarbeiten des Unternehmens handle. Gesetzlich vorgeschrieben sei nur das Verbot lauter Güterwagen auf dem deutschen Netz ab 2020/21.

Die Stadt muss in den nächsten Monaten entscheiden, ob und welche Variante sie im Ort umgesetzt haben will. In welcher Form die Entscheidungsfindung ablaufen soll, lässt Tittel noch offen.

