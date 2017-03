Feilschen um fünf Prozent Die Kommune könnte 6 165 Euro mehr bekommen, wenn sie ein anderes Förderprogramm nutzen darf. Der Antrag ist gestellt.

Ortsvorsteher Bernd Handschack zeigt die Pläne für den neuen Dorfplatz. Möglichst noch 2017 sollen sie umgesetzt werden. Die Vorbereitung hat schon Jahre gedauert. © DA-Archiv/André Braun

Gleisbergs Ortsvorsteher Bernd Handschack hat fest damit gerechnet, dass gleich im neuen Jahr der Auftrag für den Bau des Dorfplatzes in Nähe des Sportplatzes vergeben wird. Doch den diesbezüglichen Punkt suchte er auf der Tagesordnung der Februar-Ratssitzung vergebens. Stattdessen bekamen die Abgeordneten einen Eilantrag vorgelegt. Den haben sie bestätigt. Damit konnte die Verwaltung einen zweiten Förderantrag für das gleiche Projekt stellen – diesmal aber im Programm „Vitale Dorfkerne und Ortszentren im ländlichen Raum“. In diesem könnte Roßwein genau 6 165 Euro sparen. Denn der Fördersatz liegt bei 75 Prozent und damit um fünf Prozent höher als im Dorfentwicklungsprogramm Leader. Dort hat es der Antrag aus Gleisberg schon durch alle Gremien geschafft. Eine Bewilligung hat das Landratsamt in diesem Jahr in Aussicht gestellt. Der vorzeitige Baubeginn mit Vorfinanzierung ist genehmigt. Trotzdem will die Kommune versuchen, in das für sie günstigere Förderprogramm zu kommen. Das gesparte Geld könnte dann für andere nötige Bauvorhaben ausgegeben werden.

Für die Gestaltung der Freifläche in Gleisberg sind Kosten in Höhe von insgesamt 123 300 Euro veranschlagt. Der Eigenanteil, den Roßwein erbringen muss, soll aus den investiven Schlüsselzuweisungen kommen. Er liegt im Leaderprogramm bei 37 000 Euro, bei „Vitale Dorfkerne“ wäre die Kommune schon mit einem Anteil von 30 875 Euro dabei.

Die neue Freifläche in Gleisberg soll befestigt und für Veranstaltungen genutzt werden können. Es gibt Spielmöglichkeiten, sogar für Erwachsene. Die Kita und die Eltern haben zugesagt, ein Stück mitzugestalten, unter anderem ein Insektenhotel anzulegen. Die örtlichen Vereine wollen sich darum kümmern, dass der Platz sauber bleibt und dort beispielsweise Rasen gemäht wird. (DA/sig)

