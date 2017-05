Feilenfabrik gehört nun dem DRK Die Stadt Freital verkauft ein Teilstück des Areals. Zu einem Bolzplatz nebenan gibt es aber Fragen.

Das DRK hat die Feilenfabrik im vergangenen Sommer gekauft und mittlerweile unter anderem seine Möbelhalle, einen kleinen Betriebshof und Büros eingerichtet. Weitere Umbauarbeiten sind geplant. © Karl-Ludwig Oberthür

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) kauft der Stadt Freital ein rund 300 Quadratmeter großes Grundstück auf dem Gelände der ehemaligen Feilenfabrik an der Dresdner Straße ab und überweist dafür rund 10 600 Euro ans Rathaus. Der Finanzausschuss des Stadtrates hat diesem Geschäft in der vergangenen Woche mit großer Mehrheit zugestimmt. Das DRK hat die Feilenfabrik im vergangenen Sommer aus der Insolvenzmasse des Berufsausbildungszentrums gekauft und hat dort mittlerweile unter anderem seine Möbelhalle, einen kleinen Betriebshof und Büros eingerichtet. Weitere Umbauarbeiten sind geplant.

Wie es in der Sitzung des Finanzausschusses hieß, braucht das DRK die Fläche, um die gesetzlich vorgeschriebenen Stellplätze auf dem Gelände nachweisen zu können. Die Fläche grenzt direkt an einen benachbarten Bolzplatz an.

Dies wiederum sorgte für Nachfragen von einigen Stadträten. Sie wollten wissen, ob denn auch vertraglich festgehalten sei, dass der Bolzplatz weiter als solcher betrieben werden könne. Weil das DRK nun Eigentümer des Nachbargrundstückes ist, könnten sich daraus theoretisch Ansprüche ergeben. Wie die Verwaltung mitteilte, soll dies nun beim Verkauf vertraglich festgehalten werden.

In diesem Zusammenhang verwies Freitals Oberbürgermeister Uwe Rumberg (CDU) in der Sitzung auf die festgelegten Öffnungszeiten des Bolzplatzes. Leider würden sich nicht alle Nutzer an diese Festlegung halten. „Ich bitte darum, sich an die Zeiten zu halten, für ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis“, sagte er.

