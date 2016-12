Feiertage im vollen Fuchsbau Die Füchse-Heimspiele am 26. und 30. Dezember sind begehrt. Und im Januar kommt Dresden.

Die beiden Füchse-Heimspiele zwischen Weihnachten und Neujahr sind offenbar fast ausverkauft. Wie Füchse-Sprecher Andreas Friebel mitteilt, seien für beide Begegnungen schon 2 400 Tickets weg. „Während Sitzplatzkarten schon seit Wochen nicht mehr erhältlich sind, gibt es noch einige Stehplätze, insbesondere im Umgriff“, so Friebel.

Wer die beiden nächsten Heimspiele der Füchse gegen Frankfurt, am 26. Dezember, um 17 Uhr, und gegen Rosenheim, am 30. Dezember, um 19.30 Uhr, nicht verpassen möchte, sollte sich unbedingt seine Karte im Vorverkauf holen, teilt der Sprecher weiter mit. Es gebe demnach rund 30 Vorverkaufsstellen in der gesamten Lausitz sowie die Möglichkeit, sich sein Ticket über die Internetseite www.etix.com selbst auszudrucken. An der Abendkasse werden nur noch wenige Restkarten erhältlich sein. Ähnlich soll es auch zum Heimspiel gegen Dresden am 8. Januar werden. Auch hier empfehlen die Füchse, unbedingt den Vorverkauf zu nutzen. Die Geschäftsstelle der Lausitzer Füchse ist am 29. Dezember wieder geöffnet (bis 18 Uhr), auch für den Kartenverkauf. (SZ)

zur Startseite