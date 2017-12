Feiertage am Krankenbett 60 Mitarbeiter sorgen dafür, dass es in der Helios-Klinik zu Weihnachten rund läuft. Für die Patienten gibt’s Ente.

zurück Bild 1 von 3 weiter Stephan Sommer leitet die Küche der Klinik in Leisnig. Dem 39-Jährigen, der bei Naunhof/Leipzig wohnt, macht es nichts aus, an den Feiertagen mit seinem Team in der Großküche des Krankenhauses zu stehen. Seine Frau und sein fünfjähriger Sohn kommen an diesen Tagen ohne ihn zurecht. Damit sie es sich kulinarisch gut gehen lassen, kocht er das Festmahl für zu Hause schon vor. © André Braun Stephan Sommer leitet die Küche der Klinik in Leisnig. Dem 39-Jährigen, der bei Naunhof/Leipzig wohnt, macht es nichts aus, an den Feiertagen mit seinem Team in der Großküche des Krankenhauses zu stehen. Seine Frau und sein fünfjähriger Sohn kommen an diesen Tagen ohne ihn zurecht. Damit sie es sich kulinarisch gut gehen lassen, kocht er das Festmahl für zu Hause schon vor.

Matthias Cyrnik (50) aus dem Roßweiner Ortsteil Grunau gehört erst seit einem Vierteljahr zum Team der Helios-Klinik Leisnig, wo er die Intensivmedizinische Station (ITS) leitet. Bei ihm fällt die Bescherung an Heiligabend nicht aus. Allerdings müssen sich die 20 und 16 Jahre alten Söhne gedulden. Denn erst nach der Abendschicht gegen 21 Uhr werden die Geschenke verteilt.

Dr. Ulla Lieser (55) leitet die Kinderstation des Helios-Krankenhauses. Die Hallenserin arbeitet seit dreieinhalb Jahren in Leisnig und hat schon häufiger den Feiertagsdienst übernommen. Weihnachten haben sie und ihre Familie, zu der zwei erwachsene Töchter und inzwischen auch ein erst wenige Monate altes Enkelkind gehören, diesmal schon am dritten Advent gefeiert.

Wenn die letzten Besorgungen am Sonnabendabend erledigt und die Geschenke eingepackt sind, dann beginnt für die meisten der besinnliche Teil von Weihnachten. Der eine oder andere muss erst im nächsten Jahre wieder an die Arbeit denken, kann sich also entspannt zurücklehnen. Doch fast überall sind Menschen auch an solchen Tagen wie Weihnachten oder Silvester für andere da: Altenpfleger, Polizisten, Busfahrer, die Bedienung im Restaurant oder die Schwester im Krankenhaus. In der Helios-Klinik sind es in diesem Jahr rund 60 Mitarbeiter – von Ärzten, dem Küchenteam bis hin zur Rezeptionistin und den Reinigungskräften –, die sich am Heiligabend und den Feiertagen um einen reibungslosen Ablauf in den Häusern an der Colditzer Straße kümmern.

Auf der ITS ist fast noch mehr los

„Ungefähr 80 Patienten werden wir über Weihnachten hierhaben“, sagen Pflegedirektorin Uta Reichel und Stefan Möslein, der für die Öffentlichkeitsarbeit der Klinik zuständig ist, Wie jedes Jahr werden jene Patienten nach Hause geschickt, deren Gesundheitszustand das ermöglicht. „Damit sie daheim in Familie feiern können“, so Stefan Möslein. Trotzdem sei der Bedarf an Betten und Personal am Ende schlecht planbar. Denn: Notfälle sind nicht zu kalkulieren. „Doch auch darauf sind wir eingestellt. Ein Teil der Mitarbeiter steht uns auch per Rufbereitschaft zur Verfügung“, sagt der Kliniksprecher.

Eher mehr statt weniger Patienten sind auf der Intensivstation zu betreuen, die Matthias Cyrnik leitet. Er geht davon aus, dass er und sein Team sich um 13 bis 14 Patienten kümmern müssen – so wie alle Tage. „Bei uns ist nie Stillstand“, so die Erfahrungen des 50-Jährigen.

Oft würden vor Weihnachten noch Patienten aus Herzkliniken zurück an wohnortnahe Krankenhäuser, also auch nach Leisnig, verlegt. Das geschehe aus zweierlei Gründen: Zum einen erleichtere das Angehörigen an Feiertagen den Besuch. Zum anderen hätten die Fachkliniken dann wieder freie Kapazität. In Leisnig sind auf der Intensivstation insgesamt elf Mitarbeiter rund um die Uhr für diejenigen da, die intensivmedizinisch versorgt werden müssen.

Auf der Kinderstation geht es über Weihnachten und an den Feiertagen für gewöhnlich etwas ruhiger zu als an normalen Arbeits- und Schultagen. Denn die Möglichkeit, dass sich Kinder beim Sportunterricht verletzen, ist gering. Allerdings: „Die Festtage in den Familien sind dennoch häufig hektisch. Es sitzt Besuch am Tisch und da fällt mal schnell die Kaffeekanne um und ein Kind verbrüht sich oder probiert in einem unbeobachteten Moment die Tabletten von Oma“, beschreibt Dr. Ulla Lieser Situationen, mit denen die Kinderärzte über die Feiertage konfrontiert werden. Auch Eltern, deren Nachwuchs zu viel genascht hat und über Bauchschmerzen klagt, werden ab und an vorstellig.

An diesem Wochenende und den Feiertagen werden zwei Ärzte und fünf Schwestern auf der Kinderstation Dienst haben, sonst sind es vier bis fünf Mediziner. „Werdende Mütter können nicht warten, da ist nichts planbar“, veranschaulicht Dr. Ulla Lieser. Sie weiß schon, dass sich ein bis zwei Frühchen in ihrer Obhut befinden werden und auch eine Mutter da sein wird, deren Kind per geplantem Kaiserschnitt zur Welt gekommen ist. Ansonsten lasse sich die Stationsleiterin überraschen, wieviele Kinder es sonst noch auf die Welt drängt.

Ein glücklicher Moment

Ihr schönestes Weihnachtsfest aus beruflicher Sicht hat Ulla Lieser übrigens auch in Leisnig erlebt, obwohl die Hallenserin noch gar nicht so lange in der Helios-Klinik arbeitet. „Ich konnte an Heiligabend einem Ehepaar sein Adoptivkind übergeben. Das war ein wunderschöner Moment“, erzählt die Oberärztin.

Nicht ganz so stressig wie an normalen Tagen wird es zu Weihnachten und an den Feiertagen in der Küche der Klinik zugehen. Das sind die Erfahrungen von Stephan Sommer. Der 39-Jährige steht seit fünfeinhalb Jahren an den Töpfen im Krankenhaus, seit knapp vier Jahren ist er Küchenchef. Durchschnittlich 140 Portionen Frühstück, Mittagessen und Abendbrot bereiten er und seine Mitarbeiter täglich zu – plus etwa 80 Portionen für die Cafeteria. An den Feiertagen werden es nur insgesamt 80 Patienten sein, die versorgt sein wollen. Das will das Küchenteam zwischen 6 und 15 Uhr bewältigen. Pro Schicht sind sechs Leute im Einsatz – nicht weniger als sonst. „Die Arbeitsschritte bleiben alle gleich, nur das die Kollegen vielleicht zwischendurch auch mal dazu kommen, einen Kaffee zu trinken“, sagt Sommer. Er selbst kommt aus der Gastronomie, ist das Arbeiten an Tagen, an denen die meisten freihaben, gewöhnt. Deshalb machen ihm die Feiertagsschichten auch überhaupt nichts aus.

Frische Küche macht’s möglich

Schon seit längerem hat er sich übrigens darauf vorbereitet und für die Patienten ein weihnachtliches Menü kalkuliert. Es wird mit Ente, Rotkohl und Klößen etwas Traditionelles geben. Aber auch Wildgulasch und Rotbarsch werden in den Töpfen und Pfannen schmoren und brutzeln. Wer seiner Gesundheit zuliebe auf die eine oder andere Zutat verzichten musst, der bekommt auch eine Vollkostvariante oder Sonderkost, von der Diätassistentin zubereitet. „Wir sind wirklich froh, dass wir noch selbst kochen, das Essen nicht von Anbietern beziehen müssen“, so der Küchenchef.

Ihn freut, wenn die Patienten ihren persönlichen Speiseplan in die Küche zurückschicken – mit einem Dank für das leckere Essen darauf. Auch auf der Kinderstation kommen manchmal kleine Dankeschöngesten an. „In dem Moment, in dem Eltern mit ihren Kindern bei uns sind, überwiegt die Sorge um die Gesundheit der kleinen Patienten. Aber manchmal bekommen wir später ein Foto vom wieder gesunden Kind“, beschreibt Dr. Ulla Lieser, wie nachtägliche Weihnachtsgeschenke für Kinderärzte aussehen.

zur Startseite