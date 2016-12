Feiertag ohne Punkte Gegen die Löwen Frankfurt liefern die Lausitzer Füchse ein starkes Spiel, bleiben aber diesmal unbelohnt.

Dennis Palka war gestern der überragende Spieler der Lausitzer Füchse. Er erzielte zwei Treffer und war beim dritten entscheidend beteiligt. Am Ende aber triumphierten trotzdem die Gäste. © Thomas Heide

Die Lausitzer Füchse haben am zweiten Weihnachtsfeiertag zum ersten Mal seit dem 2. Dezember und nach sechs Siegen in Folge wieder verloren. Gegen den Tabellenzweiten Löwen Frankfurt hieß es vor 2 800 begeisterten Zuschauern nach hochklassigen und hochspannenden 60 effektiven Minuten 3:5. Drei Minuten vor Schluss sah es noch nach einer Verlängerung aus.

Die Frankfurter Löwen zeigten in Weißwasser von der ersten Sekunde an, warum sie in der Tabelle so weit vorn stehen. Mit extremem Forechecking, immer nah am Mann, störten sie die Füchse und ließen ihnen wenig Raum. Ein Spielfluss kam so kaum zustande. Beide Trainer achteten zudem darauf, dass jeweils die eigene erste Reihe auf dem Eis war, wenn das bei der gegnerischen auch der Fall war. Die Füchse hatten eine erste kleine Chance nach einem Konter durch Lüsch (10.) und gingen nach zwölf Minuten etwas überraschend in Führung. Palka erlief einen Befreiungsschlag von Parkkonen, zog vor das Tor, legte sich die Scheibe auf die Rückhand und bugsierte sie irgendwie unter Löwen-Torwart Brett Jaeger hindurch ins Netz. Der Spielfluss der bis dahin überlegenen Gäste war unterbrochen, Hayes verpasste wenig später die Chance aufs 2:0. Der Frankfurter Liesegang fabrizierte nach einer Schmidt-Eingabe fast ein Eigentor. Kurz vor dem Drittelende gelang den Frankfurtern aber der Ausgleich, wobei Füchse-Verteidiger Ostwald eine unglückliche Figur machte. Nach einem Fernschuss von Jarrett musste Torwart Franzreb prallen lassen, Ostwald konnte die Scheibe klären, schoss aber den Ex-Fuchs Richard Mueller an, der den Puck daraufhin ins leere Tor einschieben konnte.

Das Mitteldrittel begann mit einer Überzahl für die Gäste, in der C.J. Stretch aus halblinker Position die Latte traf. Dann begann eine Serie von insgesamt fünf (!) Überzahlspielen für die Füchse in Folge. Die Füchse konnten damit nur wenig anfangen, bekamen sogar den Gegentreffer zum 1:2. Wieder war Ostwald der Unglücksrabe, weil er nach einem Schuss von Jarrett zu lange brauchte und so den Nachschuss von Mueller nicht verhindern konnte (26.). Der Ausgleich viel in der insgesamt fünften Füchse-Überzahl und war höchst umstritten. Palka hatte den Puck an der blauen Linie bekommen, war Richtung Tor gestürmt, wurde unfair gecheckt und rutschte über den Torwart ins Tor. Der Puck lag frei, Fischer netzte ihn ein und der Schiedsrichter Paule gab den Treffer nach Ansicht des Videobeweises. Die Zuschauer hatten maximal einen Penalty erwartet, aber Paule gab das Tor und dazu eine weitere Strafe gegen die Gäste, was deren Trainer Paul Gardner auf die Palme brachte. Mit dieser Überzahl konnten die Füchse aber nichts anfangen.

Im Schlussdrittel begannen die Füchse wieder offensiv. Lüsch mit zwei Nachschüssen (41.) und Swinnen (42,) hatten gute Chancen. Torwart Franzreb verteilte dann mit einem riskanten Passversuch ein Geschenk, aber Mueller konnte die Chance nicht nutzen. Als dann Bohac direkt nach einem Bully mit einem harten Distanzschuss das Lattenkreuz traf und Palka im Nachschuss erfolgreich war (48.), stand die Eisarena kopf, zumal die Füchse auch danach weiter nach vorn spielten. Palka hatte mit einem Schlagschuss eine weitere Chance. Aber die Gäste blieben gefährlich. Der Ausgleich zum 3:3 war eine Retourkutsche für den Füchse-Treffer zum 2:2. C.J.Stretch rutschte in Torwart Franzreb, Cespiva konnte einnetzen. Schiedsrichter Paule gab auch diesen Treffer. Drei Minuten vor Schluss gelang den sehr viel Druck machenden Gästen der Treffer zum 3:4. Brett Breitkreuz traf mit einem harten Schuss durch die Beine von Franzreb. Die Füchse riskierten danach noch mal alles, nahmen auch den Torwart vom Eis. Aber eine Torchance erspielten sie nicht mehr, die Gäste trafen mit ihrem dritten Versuch ins leere Tor.

Am Mittwoch geht es für die Füchse jetzt zum Tabellendritten nach Kassel, am Freitag kommt Rosenheim zum letzten Spiel des Jahres.

Statistik

Lausitzer Füchse – Löwen Frankfurt 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)

1:0 Dennis Palka 11:03 (Assist: Franzreb, Mücke)

1:1 Richard Mueller 18:45(Jarrett, Dronia)

1:2 Richard Mueller 25:24 (Unterzahl, Jarrett)

2:2 Sean Fischer 36:06(Überzahl, Palka, Mücke)

3:2 Dennis Palka 46:11 (Bohac, Heyer)

3:3 David Cespiva 55:27 (C.J. Stretch, Liesegang)

3:4 Brett Breitkreuz 57:04 (Stephan)

3:5 Matthew Pistilli 59:26 (Empty Net, Tomassoni, Stretch)

Lausitzer Füchse

Tor: Franzreb

Verteidigung: Parkkonen, Ostwald – Mücke, Bohac – Geiseler, Fischer – Brockelt

Sturm: Svoboda, Hayes, Swinnen – Heyer, Götz, Palka – Lüsch, Schmidt, Kubail – Janke, Hessler, Warttig

Trainer: Hannu Järvenpää

Löwen Frankfurt

Tor: Jaeger

Verteidigung: Card, Stephan, Dronia, Cespiva, Keussen, Tomassoni

Sturm: Jarrett, C.J. Stretch, Ratajczyk, Gläßl, Pfennings, B. Breitkreuz, Pistilli, Mueller, C. Breitkreuz, Rinke-Leitans, Tomassoni, Liesegang

Trainer: Paul Gardner, Rick Chernomaz

Schiedsrichter: Robert Paule

Strafen: Weißwasser 6, Frankfurt 18

Zuschauer: 2 796

