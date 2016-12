Feierrunde zum 105. Geburtstag Gertrud Senftleben aus Löbau hat heute viele Glückwünsche erhalten. Für ihr erreichtes Alter nennt der Sohn mehrere Gründe.

Gertrud Senftleben feierte ihren 105. Geburtstag, hier mit ihrem Sohn Dieter und seiner Frau Jutta sowie Doreen Weber vom ASB-Pflegedienst „Pflege mit Herz“. Just im Moment des Fotografierens kam der Löbauer Oberbürgermeister Dietmar Buchholz, um zu gratulieren. © Thomas Eichler

Eine kleine Feierrunde hat sich am Donnerstag in der guten Stube bei Gertrud Senftleben getroffen, um den 105. Geburtstag der Jubilarin zu feiern. Die gebürtige Ohlauerin ›(Schlesien) kam 1945 in die Region Löbau. Bis zu ihrem 67. Lebensjahr arbeitete sie in der Löbauer Schuhfabrik.

Das Geheimnis ihres hohen Alters sieht Frau Senftlebens einziger Sohn aus erster Ehe, Dieter Böhm, in der einfachen und bescheidenen Lebensweise seiner Mutter. „Sie hat sich immer einfach und gesund ernährt. Vielleicht liegt es aber auch in den Genen“, mutmaßt der 75-jährige Sohn.

Seit Frau Senftleben vor drei Jahren einen Trümmerbruch erlitten hat, kann sie das Pflegebett nicht mehr verlassen. Mittlerweile hat sie Pflegestufe 3 zugesprochen bekommen. Sohn Dieter und seine Frau Jutta übernehmen die Pflege der Oma. Unterstützt werden sie dabei am Abend vom ASB-Pflegedienst „Pflege mit Herz. (gla)

