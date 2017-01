Feiernde Franzosen Die Titelverteidiger bejubeln bei der Handball-WM im eigenen Land ihre sechste Goldmedaille.

Der überragende Nikola Karabatic stemmt den Pokal in die Höhe. © reuters

Frankreichs Handballer führten nach ihrem erneuten Sturm auf den Weltmeisterschafts-Thron wilde Freudentänze auf. Der überragende Nikola Karabatic stand wie ein großer Triumphator in Siegespose im Mittelkreis. Nachdem die schier unersättlichen Titeljäger am Sonntag ihr sechstes Gold durch ein 33:26 im Finale gegen Außenseiter Norwegen gewonnen hatten, begann in Paris eine lange Partynacht. Zuvor hatte der Rekord-Weltmeister mit seinem neunten Erfolg m neunten Endrundenduell seine Gold-Mission beim Heimturnier eindrucksvoll erfüllt.

„Es gibt 16 Helden heute Abend. Wir haben gekämpft wie die Löwen. Es ist eine großartige Geschichte. Die Emotionen sind unbeschreiblich“, betonte Torhüter Vincent Gerard, der nach seiner Einwechslung eine bärenstarke Leistung zeigte. Bester Werfer beim Gewinner war Karabatic mit sechs Toren. Für den zweifachen Olympiasieger war es der zehnte Titel bei einem Großereignis seit 2001 und gleichzeitig der krönende Abschluss für einige Spieler der goldenen Generation: Torhüter-Legende Thierry Omeyer, Daniel Narcisse und Guigou beenden ihre Auswahlkarriere. Für den 40-jährigen Omeyer war es der fünfte WM-Erfolg – Rekord.

Durch Frankreichs Sieg blieb das norwegische Wintermärchen ohne Happy End. Der mit einer Wildcard in die Endrunde gerückte EM-Vierte kann sich aber mit der ersten WM-Medaille trösten. Gleiches gilt für Slowenien durch das 31:30 in der Partie um Bronze gegen Kroatien.

Inklusive des mit 15 700 Besuchern seit Monaten ausverkauften Endspiels verfolgten 540 000 Fans die 84 Duelle in acht Städten. „Die Franzosen haben einen tollen Job gemacht – besonders, was die Begeisterung und die vollen Hallen betrifft“, erklärte Weltverbandsboss Hassan Moustafa. „Frankreich hat in den vergangenen beiden Wochen eine Revolution erlebt, denn Handball hat Fußball von den Titelseiten verdrängt.“ Beim Achtel- und Viertelfinale der Gastgeber im mit je 28 000 Gästen ausverkauften Fußballstation von Lille wurde eine Publikumsbestmarke für Handball-Großereignisse aufgestellt. Der Gesamt-Zuschauerrekord von 724 000 Besuchern bei der Männer-WM 2007 in Deutschland wurde nicht gebrochen. Dennoch konnten sich die deutschen Ausrichter vor Ort einiges abschauen. Sie organisieren im Dezember 2017 die Frauen-WM und im Januar 2019 mit Dänemark die erste Männer-WM, die in zwei Ländern stattfindet. (sid mit dpa)

