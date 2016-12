Feiern statt schweißen Seit einem Jahr gibt es an Weißwassers Sachsendamm eine Partyraumvermietung. Die Idee ist aus der Not geboren.

Wo heute gefeiert wird, wurde früher geschweißt: Mandy Miethe von M. M. Family-Event bei den letzten Vorbereitungen für eine Weihnachtsfeier. Die Unternehmerin vermietet seit einem Jahr einen Partyraum in Weißwasser. Foto: 3II/Daniel Schäfer © 3ii/ daniel schaefer

Die Entstehung der Partyraumvermietung „M.M. Family-Event“ ist alles andere als ein Grund zum Feiern. Denn bis Herbst 2015 war in dem Gebäude am Sachsendamm noch der Sitz der Firma Schweißtechnik Miethe. Aus gesundheitlichen Gründen musste Inhaber Michael Miethe die Firma schließen. Weil kein neuer Geschäftsführer gefunden wurde, stand damit auch Mandy Miethe, die zuvor in der Firma ihres Mannes gearbeitet hatte, vor der Arbeitslosigkeit.

Bevor es dazu kam, ist ihr dann aber eine Idee gekommen, wie man die Räumlichkeiten anderweitig nutzen kann – nämlich als Partyraum. Nun werden seit einem Jahr am ehemaligen Konferenztisch Geburtstage und Hochzeiten gefeiert oder auch Trauerfeiern begangen. Tendenz steigend. Und für das nächste Jahr gibt es bereits eine ganze Reihe neuer Ideen.

„Wir haben früher schon privat hier gefeiert“, sagt Mandy Miethe. Denn der große Raum ist dafür geradezu ideal. Außerdem ist das Firmengebäude weit genug von den nächsten Wohnhäusern entfernt, um niemanden zu stören. Und nicht zuletzt gibt es auf dem Gelände auch reichlich Parkplätze. So sei die Idee zur neuen Nutzung ziemlich schnell gereift. Die schon vorhandene Küche ist daraufhin mit einem zweiten Kühlschrank und einem Tablettwagen ausgestattet worden. Aus den beiden ehemaligen Büros, die an den Hauptraum angrenzen, hat Mandy Miethe ein Kinderspielzimmer und ein Übernachtungszimmer mit Doppelbett, Einzelbett und Kinderbett gemacht. So haben die Kleinen bei Feiern eine Beschäftigung und die Gastgeber oder Besucher von außerhalb können gleich vor Ort übernachten.

Eine Dusche ist ebenfalls eingebaut worden. Und die wird auch genutzt. Einmal habe eine Kundin eine Überraschungsparty für ihren Mann veranstaltet und diesen direkt von der Arbeit zum Partyraum gelotst. Dort lag bereits frische Kleidung bereit, so dass es nach einer Dusche sofort losgehen konnte, erzählt Mandy Miethe und kann sich ein Grinsen nicht verkneifen.

Die 53-Jährige geht in ihrer neuen Arbeit auf. Das merkt man auch, wenn sie von der Dekoration des Partyraums spricht. Alles, was dazu nötig ist, übernimmt sie selbst und passt es dem jeweiligen Anlass sowie den Wünschen der Kunden an. Aufräumen und putzen übernimmt sie ebenfalls. „Die Leute sollen Zeit für die Gäste haben“, meint Mandy Miethe.

Denn die kommen laut ihrer Erfahrung meist von außerhalb. So handle es sich beim Großteil der Mieter des Raumes um ältere Weißwasseraner, deren Kinder weggezogen seien und für Feierlichkeiten zurück in die Heimat kommen. Zuletzt sei der Raum aber auch für einen 18. Geburtstag gemietet worden, erzählt die Partyraumvermieterin. Das in der Nähe gelegene Wohngebiet sei ebenfalls ein Vorteil. Schließlich ist bei Wohnungen in Neubaublocks der Platz zum Feiern begrenzt.

Trotzdem sei das Angebot anfangs nur schleppend angenommen worden. Obwohl durch die benachbarte Südpassage viele Weißwasseraner an dem Gebäude mit der markanten Außenfarbe und dem großen Schriftzug vorbeikommen. Außerdem gibt es laut Mandy Miethe nicht viele solcher Räume in Weißwasser. Neben den Sälen von Gaststätten, bei denen die Selbstversorgung möglicherweise ein Problem ist, gibt es nicht viele große Partyräume oder Säle in der Stadt. Wohl auch deshalb wird der Raum von Mandy Miethe nach den Anlaufschwierigkeiten mittlerweile häufig gebucht. „Die Buchungen werden immer mehr und mancher hat schon zum zweiten Mal hier gefeiert“, erzählt sie.

Im nächsten Jahr soll ein umgestalteter Außenbereich noch mehr Gäste anlocken. Nachdem in diesem Jahr ein großer Grillbereich samt Feuerstelle, auf der Suppe oder Glühwein im Kessel erwärmt werden kann, entstanden ist, sollen die Außenanlagen dann mit Blumenkästen und Rankhilfen als Sichtschutz bepflanzt werden.

