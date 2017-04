Feiern statt Fischen Die Teichwirtschaft Petershain von Armin Kittner gibt es seit 25 Jahren. Am Freitag waren Gäste und Mitarbeiter auf den Fischereihof eingeladen.

Armin und Ines Kittner freuen sich über viele Geschenke und Glückwünsche zum 25-jährigen Bestehen ihrer Teichwirtschaft. © André Schulze

Eigentlich ist der 1. April der Tag, an dem vor 25 Jahren Armin Kittner in die Selbstständigkeit startete. Doch gefeiert wurde erst gestern. Zum einen, weil das Jubiläum recht kurzfristig vorbereitet wurde, wie Ines Kittner erzählt. Zum anderen sollte es ein Freitag sein, an so einem Tag können es sich viele besser einrichten, nennt Armin Kittner einen weiteren Grund. Und vorfeiern, das war gleich gar keine Option.

Das mit dem Einrichten auf den Termin, das hat auch geklappt, denn ab 10 Uhr Vormittag bis in den Abend kamen zahlreiche Gäste, um den Kittners zum Firmenjubiläum zu gratulieren. Schon kurz nach dem Mittag bog sich der Geschenketisch unter der Last. Eine ganz andere Last legte sich Armin Kittner auf, als er sich entschied, die ehemals zum VEB Binnenfischerei Kreba gehörenden Teiche des Betriebsteils Petershain zu übernehmen. „Da kannst du 14 Tage nicht schlafen“, erzählt der 54-jährige Ingenieur für Binnenfischerei. Erst pachtete er die 46 Teiche, dann kaufte er den größten Teil noch im gleichen Jahr von der Treuhand, die anderen fünf Jahre später. Mit einem Mitarbeiter ging es los.

Mittlerweile gehören zum Team von Armin Kittner acht Mitarbeiter, die 244 Hektar Teichfläche bewirtschaften, sich um das Räuchern und Grillen der Fische, die Grillplatten, den Hofladen und um Kois und Zierfische kümmern. Weit über Petershain und den Kreis Görlitz bekannt ist auch das Petershainer Abfischfest. Mit dem Emma-Fisch, einer Kreuzung von Karpfen und Karausche, benannt nach seiner 14-jährigen Tochter Emma, hat Kittner einen Fisch auf den Markt gebracht, bei dem er der einzige Anbieter deutschlandweit ist, erzählt der Petershainer. „Die Nachfrage ist riesig. Die Kunden kaufen jetzt schon für den Herbst“, so Armin Kittner. Dass es so gut läuft, das gehe nur, weil er sehr gute Mitarbeiter habe, macht der Chef ein großes Kompliment. Alle, auch ehemalige und Helfer, waren eingeladen. Auch die Zusammenarbeit mit den Teichwirtschaften in der Nachbarschaft sei unkompliziert und kollegial, „das ist gut so“, freut sich der Petershainer.

Gerne fragt er auch sein Gegenüber, wann der zum letzten Mal Fisch gegessen habe. Holländischen Kunden, die zwar Karpfen produzieren, aber selbst noch nie welchen probiert hatten, bereitete er prompt ein Karpfenmahl zu. Selbst mag der Chef der Teichwirtschaft besonders geräucherten Fisch, aber auch gebratene Karausche.

