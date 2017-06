Feiern statt Feuer löschen Am Sonntag findet in Diehsa das traditionelle Familienfest des Feuerwehrvereins statt.

Die Kameraden des Feuerwehrvereins Diehsa laden am Sonntag zum traditionellen Familienfest in den ehemaligen Schlosspark nach Diehsa ein. „Dem Fest liegt die Idee zugrunde, dass einmal im Jahr die Kameraden, die sonst immer ihre Pflicht tun und sich in ihrer Freizeit für die Sicherheit und Gesundheit der Mitbürger einsetzen, im Mittelpunkt stehen und unbeschwert mit ihren Familien feiern können“, sagt Dietmar Wendrich. Er ist seit dem ersten Familienfest mit bei der Organisation und Durchführung dabei – trotz seiner beruflichen Tätigkeit im Waggonbau Niesky. Ebenso seit Anfang an dabei sind die Laienspieler der Diehsaer Theatergruppe. Auch in diesem Jahr haben sie sich wieder eine Abendgrußgeschichte ausgedacht, die sie am Festsonntag, gegen 18 Uhr, vortragen werden. „Mit was für einer Geschichte sie uns überraschen werden, sind wir alle schon sehr gespannt“, meint Dietmar Wendrich.

Das Fest beginnt 14.30 Uhr. Besonders für Kinder gibt es viel zu entdecken: unter anderem Ponyreiten, Basteln, Kahnfahrten auf dem Parkteich und natürlich Rundfahrten mit dem Feuerwehrauto. Der Nieskyer Holzdesigner Alexander Fromme zeigt seine Arbeiten und lässt sich über die Schulter schauen. Bei verschiedenen Wettspielen können Kinder wertvolle Preise gewinnen. Mit dem Sandmann wird das Fest dann seinen Abschluss finden. Mit Kaffee, Kuchen Grillschwein und Getränken ist für das leibliche Wohl gesorgt.

