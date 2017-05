Feiern mit viel Rummel

Auf dem Pulsnitzer Schützenplan bauen die Schausteller ihre Stände auf. © Matthias Schumann

Die Pfefferkuchenstadt zeigt ab Freitag wieder, dass auch kleine Städte groß feiern können. Die Schausteller auf dem Schützenplan waren schon am Mittwoch mit dem Aufbauen fertig. Ab 15 Uhr laden sie am Freitag in den Vergnügungspark ein. Vom 12. bis zum 14. Mai feiert Pulsnitz das Stadtfest. Neben zahlreichen Künstlern verschiedener Genres bringen sich auch in diesem Jahr wieder viele kleine und größere (Schul-)Kinder, Vereine und Ehrenamtliche ein. Unter anderem wird der restaurierte Brunnenaufsatz mit Schale und am Fuß sitzendem Zwerg eingeweiht. Gefeiert wird vom Herrenhausplatz bis zur Wettinstraße, auf dem Schützenplan, im Brunnenhof und im Stadion. Und sogar in der Kirche wird es ein Programm geben.

Insbesondere freut sich die Stadt in diesem Jahr auf junge und frische Künstler, darunter „Madstep“, die den Besuchern mit Saxofon und Drums einheizen. Die Tanz- und Theaterwerkstatt Wilthen lädt mit vielen weiteren Akteuren zu „Pulsnitz tanz!“ ein. Die süße Carolin Percée stellt den Markt als DJane auf den Kopf. (SZ)

