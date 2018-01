Feiern in der Mönchskirchruine? Ab Februar kann das Denkmal in Bautzen für Veranstaltungen gemietet werden. Zu welchen Konditionen, wird gerade geklärt.

Die sanierte Mönchskirchruine in Bautzen. © Uwe Soeder

Bautzen. Monatelang wurde die Bautzener Mönchskirchruine saniert. Nun darf zwischen den historischen Mauern bald gefeiert werden. Ab Februar steht das Denkmal dafür zur Verfügung. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, haben sich bereits erste Interessenten gemeldet, die dort privat feiern wollen. Auch mit verschiedenen Veranstaltern ist die Stadt Bautzen schon im Gespräch. Dabei geht es um Konzerte, die im Hof der Mönchskirchruine stattfinden könnten.

Derzeit ist die Bautzener Verwaltung damit beschäftigt, einen speziellen Nutzungsvertrag für die Ruine auszuarbeiten. Darin enthalten sollen auch die Kosten sein, die Personen zahlen müssen, wenn sie das Denkmal mieten wollen.

Fest steht schon jetzt, dass die Stadt die Preise für die Vermietung so niedrig wie möglich ansetzt. „Die Kosten der Nutzung werden sich auf die Betriebskosten und die Verwaltungsgebühr beschränken. Derzeit ermitteln wir diese“, erklärt Stadtsprecher André Wucht. Geregelt ist auch, wie die Stadt die Termine vergibt. Entscheidend ist dabei die Reihenfolge der Anmeldungen. Das heißt, wer zuerst einen gewünschten Termin belegt, der bekommt ihn auch.

Aber auch die Stadt Bautzen selbst will den besonderen Ort für Events nutzen. Bislang steht eine Veranstaltung am Tag des offenen Denkmals im September im Programm. Wie der Stadtsprecher erklärt, soll es zudem im Februar einen Termin mit den Bautzener Stadtführern geben. Dabei wird ihnen erläutert, unter welchen Voraussetzungen die Stadtführer die Ruine mit in ihren Rundgang aufnehmen können. Für fast zwei Millionen Euro hat die Stadt Bautzen die Mönchskirchruine und den Wasserturm im vergangenen Jahr aus dem Dornröschenschlaf geweckt. Fast die Hälfte des Geldes kam dabei aus Fördertöpfen von Bund und Land. Nun soll das Areal mit Leben gefüllt werden. Allerdings verzichtet Bautzen darauf, die Ruine dauerhaft zu öffnen. Laut Baubürgermeisterin Juliane Naumann sei derzeit nicht geplant, dass das Areal den Besuchern jeden Tag offensteht.

Wer eine Veranstaltung plant , kann sich bei der Stadt melden. Kontakt unter Telefon: 03591 534112.

