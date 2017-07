Feiern in den Dörfern und im Bad Der Heimatverein Kosel und der Trebuser SV 1960 richteten ein Fußballturnier aus. Auch in Mückenhain, Weißwasser und Niesky war am Wochenende etwas los.

zurück Bild 1 von 4 weiter Während einer Spielpause fanden sich die Teilnehmer am Fußballturnier auf dem Bolzplatz in Kosel am Sonntagvormittag zum Gruppenfoto zusammen. © Rolf Ullmann Während einer Spielpause fanden sich die Teilnehmer am Fußballturnier auf dem Bolzplatz in Kosel am Sonntagvormittag zum Gruppenfoto zusammen.

Trotz Regenschauer und kühler Temperaturen blieb die Tanzfläche während der 13. Schlagernacht am Sonnabendabend im Jahnbad Weißwasser nie lange leer.

Lanz Bulldogs fehlten bisher bei keinem Fest in Mückenhain. Hier erklärt René Hoffmann (l.) Besuchern sein 1936 gebauten und 38 PS starken Lanz Bulldog.

Mit ihren Shanty- und Seemannsliedern sorgte der Görlitzer Chor „Bedos“ gleich zu Beginn des Hof- und Dorffestes in Mückenhain für die richtige Stimmung.

Kosel. Der Heimatverein Kosel und der Trebuser SV 1960 richteten am Sonntagvormittag erneut ein Gaudi-Fußballturnier im Ort aus. Drei Mannschaften liefen dazu auf dem Rasen des Bolzplatzes auf. Während des Turniers stand vor allem die Freude am gemeinsamen Spiel sowie der sportlichen Betätigung im Vordergrund. Ein Imbisstand hielt für die Spieler und Gäste Bratwurst sowie Getränke bereit. Denn nach dem Turnier folgte noch ein gemütliches Beisammensein aller Beteiligten.

Mückenhain. Shantys und Seemannslieder erklangen am Sonnabend auf der Mistplatte in Mückenhain. Gesungen wurden sie von den stimmkräftigen Männern des Görlitzer Shanty-Chores „Bedos“. Derweil hatten sich die Freunde alter landwirtschaftlicher Technik auf dem Hof und in der Scheune um die historischen Gerätschaften versammelt. Dabei waren die auf Hochglanz polierten Lanz Bulldogs aus den 1930er Jahren der Anziehungspunkt für die meisten männlichen Besucher. Die Kinder wurden durch die Kameraden der Ortswehr mit feuerwehrsportlichen Spielen beschäftigt oder fuhren mit den Lanzfreunden einen Rundkurs durchs Dorf.

Weißwasser. Hunderte Gäste strömten am Sonnabend an den Strand des Jahnbades in Weißwasser. Heiße Diskoklänge lockten die Gäste, die nicht nur aus Weißwasser sondern aus dem nördlichen Teil des Landkreises kamen, immer wieder auf die Tanzfläche. Gegen 23 Uhr leuchteten zudem die Raketen eines Feuerwerks über dem Jahnbad auf.

Niesky. Die für Sonnabend geplante Modenschau am Wachsmannhaus wurde wegen des Wetters abgesagt. (ru, bd)

