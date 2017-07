Feiern für den guten Zweck Der Faschingsverein Pukava lud zum 10. Sommer-Open-Air. Dort wurde auch Geld gesammelt – für ein Pulsnitzer Wahrzeichen.

Die Vereinsvorsitzende Katrin Kummer und ihr Stellvertreter Marcel Hartmann gingen mit gutem Beispiel voran. Die Spenden sind für den Wiederaufbau des zerstörten Dachstuhls der Wehranlage Perfert vorgesehen. © Jonny Linke

Zehn Jahre lang existiert das Sommer-Open-Air mittlerweile schon. Zur Jubiläumsveranstaltung hat sich der Verein Pukava wieder einmal etwas ganz Besonderes ausgedacht. Die ganze Saison über machen sich die Narren und Närrinnen über so vieles lustig. Ob Europapolitik, das eine oder andere Klischee – oder auch mal den Pulsnitzer selbst. Doch zum zehnten Open Air im Walkmühlenbad wollten die Mitglieder des Vereins mal etwas zurückgeben.

„Wir feiern schon seit Jahrzehnten in Pulsnitz einen sehr schönen Fasching. Wir erhalten von den Menschen so viel Gutes und wollten nun, nach dem verheerenden Unwetter, bei welchem so viel Schaden angerichtet wurde, etwas Gutes tun“, so der Vereins-Vize Marcel Hartmann, der damit auf die Ereignisse am 22. Juni anspielt. Das Unwetter hatte schwere Schäden angerichtet. In Pulsnitz hatte der starke Wind unter anderem einen Baum an der berühmten Wehranlage Perfert umfallen lassen. Zu allem übel direkt in den Dachstuhl des historischen Gebäudes. Dieser muss jetzt aufwendig wiederhergestellt werden. Und genau dafür sammelt der Pukava-Verein Spenden bei seinem Sommer-Open-Air.

Ziemlich schlechtes Wetter

Und damit auch zahlreiche Spender ins Walkmühlenbad nach Pulsnitz kommen, haben sich die Karnevalisten auch jede Menge einfallen lassen. Schon am Sonnabendvormittag stand ein Volleyballturnier auf dem Plan, welches bis 16 Uhr ging. Am Abend sollte schließlich die große Party steigen. „Wir wollen mit unserem Programm ein breites Spektrum an Musikgeschmack treffen. Wir haben uns dieses Jahr neben einem DJ für eine Livekünstlerin aus Dresden entschieden. Mit Katharina, dem Helene-Fischer-Double kann man nur gute Laune bekommen“, hatte Marcel Hartmann noch geworben. Die gute Laune wurde dann allerdings vom schlechten Wetter getrübt. Dennoch ließen sich etliche Besucher nicht abhalten, vorbeizuschauen.

Zu einem eher unschönen Vorfall kam es kurz vor Mitternacht auf dem Parkplatz vor dem Walkmühlenbad. Ein Gast hatte zu tief ins Glas geschaut und rammte mit seinem Auto zwei abgestellte Fahrzeuge – bevor er schließlich gegen einen Baum prallte. Ein Alkoholtest ergab 2,4 Promille.

Am Sonntag stand schließlich der Familientag auf dem Programm. Mit den vielen Möglichkeiten für Kindern, dem Neptunfest, dem Badewannenrennen und dem Arschbombenwettstreit war für Gaudi gesorgt. Am 22. Juli folgt eine weitere wichtige Veranstaltung. Im Weißbacher Gasthof wird der Pukava eine Sommerveranstaltung durchführen.

zur Startseite