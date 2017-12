Feiern an Weihnachten Natürlich steht am Wochenende die Familie im Mittelpunkt. Aber vor und nach Heiligabend halten die Veranstalter der Region einige Angebote bereit – große Partys locken zum Beispiel nach Görlitz, Weißwasser und Uhsmannsdorf. Oder man geht ins Theater. Finden kann man viele Angebote im sz-veranstaltungskalender.com.

© Pawel Sosnowski/80studio.net

Weil Heiligabend in diesem Jahr auf Sonntag fällt, ist das Wochenende praktisch um die zwei Feiertage länger. Was Anfangen mit der vielen Zeit, natürlich abgesehen vom Besuch der Kirche am Sonntag und dem Heiligabend ganz in Familie? Im Landkreis gibt es vor und nach Heiligabend eine ganze Reihe von Angeboten: In Neugersdorf ist von Donnerstag bis Sonnabend Rupprechtsmarkt, das Zittauer Theater lädt am Sonnabend zum letzten Weihnachtsmarkt der Region ein. Reinfeiern in den Heiligabend kann man bei der Club-Weihnacht in der Alten Weberei in Zittau. Partys am ersten Weihnachtsfeiertag gibt es unter anderem in Görlitz (Kulturbrauerei und Zwei Linden (Foto)) und in Weißwasser, am zweiten Weihnachtsfeiertag in Uhsmannsdorf. Wer lieber Kultur will, findet vor allem im Theater viele Angebote: von zwei Vorstellungen des russischen Balletts in Zittau bis hin zur „Herzogin von Gerolstein“ in Görlitz. In Löbau treibt am Dienstag die Hexe Baba Jaga ein letztes Mal ihr Unwesen. Und Eishockeyfans kommen auch auf ihre Kosten am Sonnabend in Niesky und am Dienstag in Weißwasser, beim Sachsenderby gegen Crimmitschau. Wer dafür allerdings noch Karten haben will, muss sich sputen. Einen Überblick über die Veranstaltungen bietet der sz-veranstaltungskalender.com.

