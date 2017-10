Feierliches zum Tag der Deutschen Einheit In Großschönau erklingt heute Abend ein Kammerchor in ehrwürdigen Kirchgemäuern. Aber natürlich ist viel mehr los: Jazz, KiEZ-Familienfest, Appelfest in Löbau usw.. Steht alles im www.sz-veranstaltungskalender.com.

© PR

Lípa Musica lädt zum Kammerkonzert im Erholungsort Waltersdorf ein. Das Internationale Musikfestival Lipa Musica gastiert auch in diesem Jahr wieder in Großschönau. Das Festival mit wertvollen Konzertveranstaltungen hat Tradition: Es wird bereits seit 15 Jahren in der Region Nordböhmen veranstaltet. Feierlich zum Tag der „Lob der menschlichen Stimme“. Kostbar, vollkommen, bemerkenswert. Das sind Attribute des jungen Kammerensembles Martinu Voices, das unter der Leitung von Lukáš Vasilek zu den Kleinoden der Chorszene gehört. Seine Leistung ist ungewöhnlich ausgeglichen und es verzaubert mit individuellem Charakter und herrlicher Vollkommenheit der Interpretation, die auf genauem Durchdenken, detaillierter Vorbereitung sowie sorgfältiger und zuverlässiger Ausführung aller denkbarer Parameter beruht, ohne jedoch nur rein erlernte Vollkommenheit zu sein. So analysiert die Fachkritik das Können der Martinu Voices, aber das Ohr des Zuhörers und Laien entdeckt schnell den Zauber dieses Ausnahmeensembles und stimmt in das Lob der menschlichen Stimme ein …

zur Startseite