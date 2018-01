Feierlaune und Herausforderungen Zum Neujahrsempfang der Stadt lobt die OB Beate Hoffmann die Nieskyer und kritisiert die Politik.

zurück Bild 1 von 2 weiter Musikalisch begleitet die Steffen-Peschel-Band durch den Abend des Nieskyer Neujahrsempfanges im Bürgerhaus. © André Schulze Musikalisch begleitet die Steffen-Peschel-Band durch den Abend des Nieskyer Neujahrsempfanges im Bürgerhaus.

OB Beate Hoffmann.

Niesky. In Niesky war vergangenes Jahr mächtig was los. Das zeigte nicht nur eindrucksvoll die Bilderschau auf der Leinwand im Großen Saal des Bürgerhauses, sondern auch die Rede von Oberbürgermeisterin Beate Hoffmann. Sie hatte am Freitagabend zum 27. Neujahrsempfang der Stadt Niesky eingeladen. Zu diesem kamen mehr Gäste, als sich angemeldet hatten, was die Organisatoren leicht ins Schwitzen brachte. Denn ob man für 100 Leute oder am Ende 180 Leute kalkuliert, das ist schon ein Unterschied. Aber die Plätze reichten, die Getränke und Speisen ebenso und die Steffen-Peschel-Band freute sich, ein großes Publikum zu haben. Ein rundum gelungener Abend, der noch einmal die Feierlaune zurückbrachte, die sich durch das 275. Jubiläumsjahr Nieskys zog.

Darauf nahm die Oberbürgermeisterin immer wieder Bezug in ihrer Rede. Sie dankte allen Beteiligten, die das Jubiläumsjahr auf verschiedene Art und Weise organisiert und unterstützt haben. Ein Name fiel dabei: Bernd Bartel. Er organisierte „den herausragenden Festumzug zum Nieskyer Herbstfest“, so Frau Hoffmann. Der Beifall im Saal zeigte, dass nicht nur der richtige Mann gelobt wurde, sondern auch, dass dieser Umzug vielen in einer guten Erinnerung geblieben ist.

Das Herbstfest war eine der großen Veranstaltungen. Die Oberbürgermeisterin nannte zwei weiter: das sächsische Familienfest und die Einweihung des neuen Eisstadions mit Dach. Wohl wissend, dass es Pro und Kontra zu dieser Millionen-Investition gibt, haben die Nieskyer ihr neues Eisstadion angenommen. Das zeigen die guten Besucherzahlen. „Die Nutzer sind mit den Bedingungen glücklich, auch wenn nicht alle Wünsche erfüllt werden konnten“, sagte die Oberbürgermeisterin.

Sie sprach davon, dass das hohe Niveau der Veranstaltungen die nächsten Jahre für die Stadt nicht haltbar sein wird. Auch wenn das neue Format des Herbstfestes angenommen wird und sich die Jugend zunehmend einbringt (Stichwort Winter-Stadt zum Weihnachtsmarkt), wechselt die Stadt aus ihrer Feierlaune heraus zu den neuen Herausforderungen. Beate Hoffmann nannte den Straßenbau, die Breitbanderschließung, aber auch die kommunale Selbstverwaltung, die in den zurückliegenden Jahren zu viele Federn gelassen hat. Größere Eigenständigkeit, eine praktikable Finanzausstattung und überschaubare Förderprogramme, das wünscht sich die Oberbürgermeisterin von der Landes- und Bundespolitik. Und: dass die Menschen von der Politik wieder mitgenommen werden. Dass dem nicht so ist, zeigt der Ausgang der Wahl zum Bundestag 2017.

Der Bürgerfleiß soll sich nicht nur auf Parkanlagen beschränken (eine Fortsetzung der Parkeinsätze wird geplant), sondern auch an anderen Stellen in Niesky. „Nur gemeinsam können wir beste Rahmenbedingungen schaffen“, sagte die Oberbürgermeisterin. Sie warb, mehr die einheimischen Angebote zu nutzen: den Händler in der Stadt, das kommunale Versorgungsunternehmen, die kulturellen und sportlichen Einrichtungen. Denn Niesky überzeugt mit Vielfalt. Beate Hoffmann sprach sich dafür aus, im neuen Jahr den gemeinsamen Weg fortzusetzen und den Aufschwung aus 275 Jahre Niesky dafür zu nutzen – zum Wohle der Stadt.

