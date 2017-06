Feierlaune rund um den Bärwalder See Am Boxberger Ufer verteilten vor allem junge Leute reichlich Farbe, in Uhyst wurde der Tradition gehuldigt.

Zum fünften Holi-Open-Air am Bärwalder See kamen mehr als 4 000 Männer und Frauen. © Joachim Rehle

Boxberg. Zum inzwischen fünften Holi-Festival hatten sich mehr als 4 000 Teilnehmer eingefunden. Die meisten von ihnen waren in weißer Kleidung zum Strand gepilgert – schließlich soll die Farbe auch richtig zur Geltung kommen. Der Inhalt Tausender Tüten voller farbigem Maismehl verwandelte den Boxberger Strand in eine bunte Partymeile. Das mit Lebensmittelfarben gefärbte Maismehl lässt sich wieder auswaschen – zumindest theoretisch. Praktisch bleibt schon mal die eine oder andere bunte Erinnerung zurück – aber das kann einen echten Holi-Fan nicht schrecken. Alle hatten ihren Spaß am farbenfrohen Spektakel am Boxberger Ufer des Bärwalder Sees. (szo)

