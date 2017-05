Feierlaune in Bautzens Altstadt Der Bautzener Frühling machte seinem Namen alle Ehre. Die Sonne strahlte mit den Tausenden Besuchern um die Wette.

Bunte Riesenseifenblasen schwebten zum Tag der Vereine über die Straßen. © Robert Michalk

Bautzen kann feiern. Das war am Wochenende in der Bautzener Altstadt überall zu erleben. Bereits am Freitagabend sorgte Jolly Jumper für tolle Stimmung. Es wurde getanzt und gesungen. Am Sonnabend zogen viele Familien zum Tag der Vereine in die Innenstadt. Überall wurde etwas geboten. Mitmachen war gefragt. Und die Sonne spielte mit. Es passte einfach alles. Und die Bautzener zeigten, was ihre Stadt alles zu bieten hat. Und sie verstehen zu feiern. (szo)

