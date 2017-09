Feierabend gibt es nicht Sandra Furkert ist die neue Chefin der Pirnaer Tafel. Das heißt, sie ist auch immer Seelsorgerin.

Sandra Furkert ist die neue Tafelchefin. Das bedeutet nicht nur Bürostunden, sie arbeitet auch regelmäßig in der Lebensmittelausgabe. © Daniel Schäfer

Freitagnachmittag, Ausgabestelle der Pirnaer Tafel am Tischerplatz. Zahlreiche Menschen stehen geduldig vor der Tür und warten darauf, dass sie eingelassen werden. Jetzt ist Frau L. aus Pirna an der Reihe. Mit ihren zwei großen Taschen betritt sie den Ausgaberaum. Hinter dem Tisch steht eine schlanke blonde Frau. „Hallo Frau L., wie geht es Ihnen heute?“, begrüßt Sandra Furkert fröhlich die Kundin. Schnell sind die beiden im Gespräch und im Nu sind Frau L.’s Taschen vollgepackt mit Bananen, Brot, Joghurt und Käsecreme. „Einen Moment, wir haben heute auch noch Astern, möchten sie einen Strauß für das Wochenende mitnehmen?“, fragt die Dame hinter dem Tisch. Das lässt sich Frau L. nicht zweimal sagen.

Sandra Furkert ist seit Kurzem die neue Chefin der Pirnaer Tafel und sich nicht zu schade, selber die Lebensmittel mit auszuteilen. „So komme ich mit den Kunden in Kontakt und kann Vertrauen aufbauen“, erklärt die 51-Jährige. Ihre Vorgängerin Edith König ist in Rente gegangen, leitet aber immer noch ehrenamtlich das DFB-Familienzentrum, zu dem auch die Pirnaer Tafel gehört. Das Gesicht von Sandra Furkert ist nicht neu bei der Tafel, bereits seit 2014 arbeitet sie als Angestellte in der Einrichtung. Als Chefin legt sie Wert darauf, dass die Tafelkunden ordentliche und ausreichend Ware bekommen. Ein fester Grundsatz: Egal wie klein der Kuchen ist, den die Tafel verteilen kann, keiner geht mit leeren Tüten nach Hause. „Es wird gerecht verteilt“, betont Sandra Furkert, die damit die Richtlinien ihrer Vorgängerin fortführt.

Aktuell freut sich Sandra Furkert darüber, dass die Supermärkte und Bäckereien in der Region ausreichend Lebensmittel spenden. „Hilfreich ist auch immer die Zeit um Erntedank, denn zahlreiche Kirchgemeinden geben die Gaben nach dem Gottesdienst an die Tafel“, erklärt die Pirnaerin. Allerdings ist ihr nicht nur Gerechtigkeit gegenüber den Kunden wichtig. „Auch ein gutes Miteinander sowohl unter den Kollegen wie auch Freundlichkeit gegenüber unseren Klienten stehen bei mir ganz oben.“

Dabei lässt sie nicht die Chefin heraushängen. Sandra Furkert muss schmunzeln. „Das ginge auch gar nicht, denn ich bin hier so etwas wie Mädchen für alles.“ Frühmorgens fährt sie in dem Tafeltransporter mit, um Brote und Kuchen von den Bäckereien einzusammeln. Später hilft sie beim Aussortieren, außerdem versucht sie immer wieder neue Lebensmittel-Spender zu akquirieren. Das bedeutet zahlreiche Gespräche und viele Telefonate. Schließlich steht sie selber in der Ausgabe und verteilt die Lebensmittel an die Tafelkunden. Sie kennt die Gesichter gut. Allerdings kommen immer wieder neue hinzu.

Probleme teilen

„Momentan versorgen wir wöchentlich rund 200 Familien an den beiden Ausgabenstellen in der Altstadt und auf dem Sonnenstein“, sagt die Tafelleiterin. Tendenz steigend. Besonders oft kommen Mütter, die in der Babypause sind, Rentner und Alleinerziehende. Es sind stetig mehr geworden in den vergangenen Jahren. Diese Entwicklung macht Sandra Furkert Sorgen. Viele kommen jedoch nicht nur wegen Obst, Gemüse und Milch. Vielmehr suchen sie das Gespräch, wollen ihre Geschichte erzählen, die Probleme mit jemandem teilen. Sandra Furkert hört genau hin, versucht, zu helfen, wo es geht. „Oft findet man gemeinsam einen Weg“, weiß sie.

Dass sie einmal bei der Pirnaer Tafel arbeiten würde, war nicht unbedingt abzusehen. Geboren wurde Sandra Furkert in Dresden und ging in Klotzsche zur Schule. Danach absolviert sie eine Ausbildung zur Fischverarbeiterin in Magdeburg. Vor dort aus brachte sie nicht nur allerlei Fachwissen über Fische zurück nach Dresden, sondern ebenso ihren ersten Mann, mit dem sie drei Kinder bekommt. Im Schlachthof von Dresden nahm sie das Fleisch unter die Lupe und arbeitete als Trichinenbeschauerin. Nach der Scheidung lernt sie 2009 ihren zweiten Mann Peter kennen, zu dem sie nach Pirna zieht.

Ihr Tag als Tafel-Chefin ist mehr als ausgefüllt, denn um 6 Uhr beginnt ihre Arbeit. Wenn sie um halb fünf wieder nach Hause kommt, ist erst mal Gassi-Gehen mit dem Hund Goliath angesagt. Abstand zur Arbeit kann sie nur schwer finden. „Die Schicksale der Menschen, ihre Geschichten, ihre Sorgen. Das kann ich nicht einfach nach Feierabend abschütteln. Die Gedanken kreisen weiter.“

zur Startseite