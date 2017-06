Feier mit Videobotschaft aus Berlin Die Kinderarche wird 25 und begeht das mit Experten und 200 Gästen. Nur einer muss aus der Ferne grüßen.

Eine bissig-witzige Karikaturenausstellung zu Klima, Konsum und Katastrophen ist in der Kinderarche am Augustusweg zu sehen. © Birgit Andert

Er wäre gern selbst dabei gewesen, Innenminister Thomas de Maizière (CDU). Doch weil er offenbar einen wichtigen Termin bei seiner Chefin im Kanzleramt hat, schickte er am Mittwoch eine Videobotschaft nach Radebeul. Der Anlass: Die Kinderarche Sachsen wird 25 Jahre und feiert das mit einer Fachtagung und anschließend bei Kaffee und Kuchen mit 200 Gästen.

Der Verein, der in Radebeul seinen Sitz hat, betreut in Wohngruppen und Einrichtungen mit rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern knapp 300 Kinder und Jugendliche. Diese kommen zum Großteil aus problematischen Lebensverhältnissen. Zudem ist die Kinderarche auch Träger von 13 Kindertagesstätten mit etwa 1 300 Plätzen. Auch Familien und junge Menschen unterstützt der Verein durch Beratung und Begleitung in ambulanter Form, so Geschäftsführer Matthias Lang.

Thomas de Maizière: „Machen Sie weiter so – mit professioneller Kompetenz und mit Ihrem großen weiten Herz, als Kinderarche, als Geborgenheitsraum für unsere Kinder.“

Das Veranstaltungsprogramm zum Fachtag stand unter dem Motto „Ungehorsam, ungehobelt, ungezogen: Mit Respekt wär‘ alles gut …?!“. Zum Thema Respekt haben Jugend- und Kindergruppen der Kinderarche Projekte durchgeführt, die sich mit dem Umgang der Menschen untereinander, der Beziehung zu Tieren und wichtigen Dingen des Lebens beschäftigen. So waren die Gruppen auf einer Mülldeponie, um zu erfahren, wie aufwendig Mülltrennung funktioniert. Andere besuchten Bauern in der Umgebung und lernten die Arbeit beim Kartoffelanbau kennen.

Den Umgang der Betreuer mit Kindern und Jugendlichen würdigte gestern auch Sachsens Sozialministerin Barbara Klepsch (CDU): „Vereine wie die Kinderarche sind für unsere Gesellschaft unverzichtbar. Sie sind Fürsprecher, Wegbegleiter und Anker für Kinder und junge Menschen, die auf ihrem persönlichen Lebensweg Orientierung und Zuspruch oder einen Schutzraum auf Zeit benötigen. Ihr Handeln ist stets geprägt von Wärme, Zuwendung, Toleranz und Respekt.“

