Handball Fehlwürfe kosten den Sieg Gegen den Tabellenvorletzten waren die Punkte eingeplant. Doch die Gäste warten mit einer Überraschung auf.

Die Verbandsligahandballerinnen des VfL Waldheim 54 mussten gegen den Vorletzten SG Klotzsche eine 26:28-Niederlage hinnehmen. Eine Schlappe, die nicht eingeplant war, wie Trainer Manuel Kirpal bestätigt. „Wir haben es dadurch verpasst, uns vom VfL Meißen abzusetzen, der sein Spiel in Görlitz verloren hat“, sagte Kirpal.

Den Grund für die Niederlage macht der Trainer allerdings nicht am überragenden Auftritt von Gästespielerin Ivana Vujica aus, die allein 13 Tore zum Sieg der Gäste beisteuerte. Die 33-jährige Kroatin wurde in der Winterpause verpflichtet und kann auf Erfahrung in höherklassigen Mannschaften zurückgreifen. „Wir haben uns die Niederlage aufgrund der hohen Fehlwurfquote selbst zuzuschreiben“, sagte Manuel Kirpal. Allein in der zweiten Halbzeit wurden 17 Angriffe vergeben, weil die Würfe eben zu unplatziert waren. Beim Stand von 18:21 hatte der VfL die Möglichkeit zu verkürzen, vergab diese aber. Die Gäste nutzten den Gegenangriff zum 18:22 und legten zwei weitere Treffer nach (18:24). Damit war das Spiel praktisch entschieden. „Wir haben bis zuletzt alles versucht. Es war auch keine Konditionsfrage, auch wenn einige Spielerinnen zuvor in der zweiten Mannschaft gespielt haben. Es hat die Sicherheit vor dem Tor gefehlt“, so Kirpal. (DA/fk)

