Fehlt Siemens die soziale Sensibilität?

© Pawel Sosnowski/80studio.net

Zgorzelec und Görlitz sind miteinander in vielen Bereichen verflochten, und alles, was in der Wirtschaft oder in der Gesellschaft der Stadt auf der einen Seite des Flusses geschieht, bleibt nicht ohne Einfluss auf den „Zwilling“ auf der andern Seite. Es ist offensichtlich, dass Großbetriebe mit ihren Arbeitsplätzen in Görlitz von Bedeutung für Zgorzelec sind. Auch deswegen, weil dort Einwohner aus Zgorzelec und dem Umland arbeiten. Man soll auch das im Kopf haben, dass jedes dieser Werke durch ihre Mitarbeiter und durch deren Kaufkraft weitere Arbeitsplätze in Dienstleistungen, Handel, Gastronomie, Bildung, Kultur und Freizeitangebot sichert. Auch in Zgorzelec.

Ein nicht unbedeutendes Argument für den Kampf um den Erhalt dieser Werke in Görlitz ist auch der Beitrag, den die dort beschäftigten Fachleute, Ingenieure (viele aus Polen) in unseren Städten als Bürger leisten. Wir wollen nicht, dass dieses qualifizierte Personal, das unsere Gemeinschaften bereichert und aktiviert, auf die Arbeitssuche in die Großstädte abwandert. Ich finde, dass Entscheidungen internationaler Konzerne, ihre Standorte in kleineren Zentren zu schließen und in Großzentren zu verlegen, von mangelnder sozialer Sensibilität zeugen. Gewinn-, Beschäftigungs-, Produktionsoptimierungen sind nur Rechtfertigungen. Es sind glatte Formulierungen, hinter denen echte Dramen solcher Orte wie Zgorzelec/Görlitz verborgen sind. Orte, die auf den unendlichen Kampf ums Überleben angewiesen sind.

Der Autor ist Bürgermeister der Stadt Zgorzelec.

