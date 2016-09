Fehlt Klingenberg ein Entwicklungskonzept? Die Gemeinde braucht einen Fahrplan für die nächsten Jahre. Wo muss gehandelt werden?

Wie geht’s weiter mit Klingenberg? © Egbert Kamprath

Wohin geht die Reise für Klingenberg, und wo sollte die Gemeinde künftig Prioritäten setzen? Ein Ortsentwicklungskonzept, das einen Fahrplan für die nächsten Jahre festlegt, müsse her. Diese Feststellung gab Werner Fichte (BfK) im letzten Gemeinderat in die Runde. Bei allen Großprojekten wie etwa dem Sachsenhof dürfe man die Entwicklung der Infrastruktur nicht vergessen. Als Beispiel führte Fichte den Zustand der Rad- und Wanderwege an. „Der Radweg zur Waldschänke ist noch immer nicht befahrbar. Wann kommt dort der Lückenschluss?“ Auch die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr sei in vielen Ortsteilen mangelhaft. So komme man etwa am Wochenende von Klingenberg nur noch mit dem Auto nach Pretzschendorf. Bürgermeister Torsten Schreckenbach (BfK) verwies darauf, dass für den Radweg der Eigentümer – der Inhaber der Waldschänke – zuständig sei. Die Fortschreibung des Ortsentwicklungskonzeptes aus dem Jahr 2004 sei zudem in Arbeit. (jan)

zur Startseite