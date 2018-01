Kegeln Fehlstart ins neue Jahr Die Geringswalder kassieren beim Auswärtsspiel in Bennewitz fast die Höchststrafe.

Symbolfoto © Uwe Soeder

Geringswalde. Auf der Bennewitzer Kegelsportanlage, wo Verbandsligaaufsteiger LWV Geringswalde schon zahlreiche schöne Erfolge feiern konnte, legten die Mittelsachsen beim ersten Punktspiel im neuen Jahr einen deftigen Fehlstart hin. Bereits im ersten Durchgang vergaben sie mit zum Teil katastrophalen Leistungen alle Chancen auf ein spannendes Spiel und erhoffte Pluspunkte.

Obwohl anschließend im Mittelpaar beide Duelle auf Augenhöhe verliefen, jubelten auch da am Ende die Gastgeber und machten vorzeitig den Sieg perfekt. In der letzten Runde sorgte Dirk Hammer für den Geringswalder Ehrenpunkt und Mirko Claus mit 552 Kegeln für das höchste Ergebnis auf LWV-Seite. Bereits am kommenden Sonnabend haben die LWV-Kegler die Möglichkeit, im Heimspiel gegen den Hohnstädter SV diese Auswärtsschlappe zu korrigieren. (DA/hma)

