Fehlstart für Radeberg Schon nach 21 Minuten liegen die Frauen vom RSV mit sechs Toren zurück. Die Reserve der Rödertalbienen holt einen Punkt.

© dpa

Handball, Oberliga. Am Sonntag war der BSV 93 Magdeburg zu Gast beim Aufsteigerteam vom Radeberger SV, während der HC Rödertal II die Reserve vom Thüringer HC empfing. Doch während die Rödertalbienen beim 33:33 (17:17) ihren dritten Saisonpunkt holten, mussten die Frauen vom RSV eine klare 27:37 (9:17)-Heimschlappe einstecken. Schon in der 21. Minute sah sich Radeberg bereits einem 6:12-Rückstand gegenüber.

RSV-Coach Sebastian Hartmann war natürlich nicht besonders zufrieden und erklärte danach: „Die Niederlage war heute absolut verdient, da wir gegen eine gute Magdeburger Mannschaft mit zu viel Respekt gespielt haben. Besonders die erste Halbzeit schmerzt, da sich augenscheinlich einige Spielerinnen zu zeitig aufgaben, was die Höhe des Pausenrückstandes zeigt. In Halbzeit zwei wurde im Angriff mutiger und entschlossener gespielt. Nun gilt es, in den nächsten Trainingseinheiten weiter am eigenen Spiel zu arbeiten, um im nächsten Heimspiel am 18. November vielleicht Görlitz zu überraschen.“ (sma)

Radeberg mit: C. Richter, A. Starke; I. Wolff (5),

F. Käppler (4), M. Lösche, C. Nauendorf (2), D. Zerbst (3),

L. Lösche (2), C. Milde, S. May (3/3), J. Lindner (2),

F. Brüning und V. Maluschke (6/4).

zur Startseite