Fehlstart der Kreisteams Cunewalde/Sohland und Kamenz können auswärts nicht punkten. Dadurch wird’s am Tabellenende immer enger.

Handball-Sachsenliga Männer. Das war ein Start in die Rückrunde, den sich die beiden besten Männermannschaften des Landkreises so sicher nicht vorgestellt hatten. Schon am Sonnabend war HVO-Chefcoach Carsten John nach der 22:34 (8:17)-Klatsche beim neuen Spitzenreiter Grubenlampe Zwickau total angefressen und sagte: „Man kann in Zwickau verlieren – aber nicht in der Deutlichkeit. Ehe wir in der Begegnung ansatzweise Fuß gefasst hatten, war Zwickau enteilt.“

Nicht viel besser erging es am Sonntag den Kamenzern, die sich beim Schlusslicht SG Kurort Hartha mit 21:29 geschlagen geben mussten. Endergebnis des Pleite-Wochenendes: Hartha ist zwar immer noch Letzter, aber nun mit 6:14 Zählern punktgleich mit Cunewalde/Sohland. Direkt davor steht der HVH mit 7:13 Punkten auf Rang acht. Bleibt beiden Kreisteams nur die Hoffnung, dass es am kommenden Wochenende in eigener Halle besser läuft. Das John-Team erwartet am Sonnabend den Tabellensechsten Leipzig/Zwenkau und Kamenz spielt am Sonntag gegen den EHV Aue II, der derzeit auf Platz zwei steht.

Zurück zum Spiel der Cunewalder. Von Beginn an waren die Westsachsen aggressiver und spielten flüssiger. Nach einem 5:0-Blitzstart hielt der Sturmlauf der Gastgeber an. Beim 12:3 war der HVO schon einem Fiasko nahe. Auch der Start in die zweite Hälfte war nicht besser. Beim 22:9 für Zwickau ging wenigstens ein Ruck durch das Gästeteam. Danach trafen die Hausherren noch zwölf Mal, während der HVO immerhin noch 13 Tore erzielen konnte. Chefcoach Carsten John war trotzdem pappesatt, kritisierte aber auch die Vorbereitung auf dieses Spiel: „Leider konnten wir aufgrund von Auflagen durch das Schulamt zwischen den Jahren nicht wie geplant trainieren. Dies ist allerdings keine Ausrede für den schwachen Auftritt heute.“ (fs/ck)

