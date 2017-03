Fehlerteufel Parkautomat Wer in Spechtshausen einen Parkzettel zieht, der staunt, wer diesen ausstellt.

Beim Programmieren hat man es hier nicht so genau genommen. © SZ

Nein, das ist kein Lesefehler. Hier hapert es eher an deutscher Rechtschreibung und Grammatik. Wer auf dem Parkplatz im Tharandter Ortsteil Spechtshausen ordnungsgemäß den Parkautomaten füttert und einen Parkschein zieht, dem wird allerdings vermittelt, dass er sich in Spechthausen befindet, also ohne Bindungs-s. Obendrein werden die Gebühren nicht von der Stadtverwaltung, sondern von der Stattverwaltung Tharandt erhoben.

Wer hat hier eine Rechtschreibschwäche? Ein Mitarbeiter der Stadt oder der Programmierer des Automaten? Für die Tharandter Rathausspitze steht fest: In Tharandt liegt das Rechtschreibdefizit nicht begraben. „Mit der Erstinstallation des Parkautomaten erfolgte ein Parkschein-Probeauszug“, erklärt Stadtsprecher Alexander Jäkel und betont: „Dieser Ausdruck war seinerzeit korrekt.“ Anscheinend hätten sich die Fehler „eingeschlichen“, als der Parkautomat nach Vandalismus von der Herstellerfirma repariert und neu programmiert werden musste, erzählt Jäkel.

Tatsächlich: Im Januar 2015 wurde der Parkautomat an der Triebischstraße in Spechtshausen durch einen Anschlag mit Bauschaum außer Betrieb gesetzt – nur einen Monat nachdem dieser erstmals dort Autofahrer zur Kasse gebeten hatte. Die neue Geldquelle der Tharandter Stadtverwaltung am Tharandter Waldidyll sorgte damals für Aufregung, nicht nur unter Waldbesuchern, sondern auch einigen Anwohnern. Sie bekamen die Resonanz über den neuen Parkautomaten am Tharandter Wald mitunter als Erstes zu hören.

Der Spechtshausener Gästeführer Rolf Mögel bezeichnete den neuen Parkautomaten damals deshalb als Abzocke. Ähnlich kritisch sahen das auch die Betreiber des Imbisses, der in unmittelbarer Nachbarschaft steht. Vor allem deshalb, weil Autofahrer hier mindestens zwei Euro fürs Parken bezahlen mussten. Günstiger ging nicht. Für einen Parkplatz, der bei Regen oder Schnee eher einem Schlammplatz glich, war das zu teuer, monierten daher einige Tharandter und Gäste. Ein Umstand, den die Tharandter Stadtverwaltung nach dem Anschlag auf den Automaten änderte: Seither ist die erste Stunde Parken in Spechtshausen gratis. Erst ab der zweiten Stunde fallen nun zwei Euro an. Ein Tagesticket für Pkw kostet 3,50 Euro.

Falsche Programmierung

Der Parkautomat wurde also alsbald repariert und neu programmiert, nur eben nicht sorgfältig. Seit beinahe zwei Jahren werden an der Triebischstraße in Specht(s)hausen nun schon die fehlerhaften Parkzettel gedruckt – wer weiß, wie viele. In der Tharandter Stadtverwaltung will man den Fehlerteufel aber nicht länger hinnehmen: „Eine Rechtschreibkorrektur haben wir bereits veranlasst“, versichert Alexander Jäkel. Man habe bisher aber auch nichts von dem fehlerhaften Ausdruck gewusst, sondern nun erst durch den Hinweis der SZ davon erfahren.

Fehler hin oder her: Im Geldsäckel der Forststadt dürfte das keinen Unterschied machen. Voriges Jahr spielte der Automat 2 667 Euro in die Stadtkasse, sagt Jäkel. Zum Vergleich: Im gesamten Stadtgebiet hat Tharandt 2016 Parkgebühren in Höhe von 22 450 Euro eingenommen. Ähnlich wie in Spechtshausen fallen auch auf den Parkplätzen an der Pienner Straße und Am Markt in Tharandt erst ab der zweiten Stunde Gebühren an. Eine ganze Reihe an Parkflächen kann sogar kostenfrei genutzt werden. So unter anderem der Parkplatz am Tharandter Bahnhof, Am Meiler, die Parkflächen an diversen Kindertageseinrichtungen, Am Glockenstuhl und Am Hartheberg in Kurort Hartha und an der Tharandter Straße in Fördergersdorf.

Grundsätzlich gebührenpflichtig sind dagegen der Parkplatz auf der Seerenteichstraße und der Zentralparkplatz in Grillenburg. Mit den Einnahmen, welche vom Betrieb der Parkautomaten erzielt wird, werden teilweise die Kosten finanziert, die anfallen, um die kommunalen Parkflächen zu unterhalten und zu sichern, sagt der Stadtsprecher. Das Geld werde aber auch dafür verwendet, um die beiden nicht kommunalen Parkflächen „Zigeunerplatz“ und „Walderlebnis Grillenburg“ zu unterhalten und von Müll zu säubern.

zur Startseite