Fehlerhafte Zeugnisse am BSZ Schüler haben schlechtere Noten, als sie haben dürften. Die Schule in Görlitz sucht nach der Ursache – und verspricht neue Zeugnisse.

Das Berufsschulzentrum in der Görlitzer Lessingstraße. © Christian Suhrbier

Maria Wrobel* könnte richtig stolz auf ihr Zeugnis sein. Überall Einsen. Doch dann, bei der Zeugnisausgabe am Freitag im Berufsschulzentrum (BSZ), plötzlich die unangenehme Überraschung: Eine Zwei und eine Drei in Hauptfächern, in denen sie ebenfalls glatt auf Eins stand. „Da stimmt etwas nicht“, dachte sich die Schülerin, die zur staatlich geprüften Erzieherin ausgebildet wird – und ging schnurstracks ins Sekretariat der Schule, um den Fehler zu melden und ihr Zeugnis zurückzugeben. Doch was sie dort zu hören bekam, kann auch Vater Jens* bis heute nicht nachvollziehen: „Meine Tochter soll erst nach den Ferien im August ein geändertes Zeugnis erhalten.“

Das sei zu spät: „Die Schüler müssen sich in den Ferien fürs Praktikum bewerben, da kommt es auf gute Zensuren an.“ Dafür, dass mal ein Fehler gemacht wird, hat Wrobel Verständnis: „Aber wenn es passiert, dann muss man doch dazu stehen und sofort reagieren.“ Mittlerweile weiß er, dass elf oder zwölf von 20 angehenden Erziehern aus Marias Klasse fehlerhafte Zeugnisse erhalten haben. Zudem seien Beurteilungen von Praktikumsbetrieben zwar an der Schule angekommen, aber inzwischen spurlos verschwunden. „Die Sekretärin hat bestätigt, dass sie die Beurteilung meiner Tochter in der Hand hatte“, sagt Jens Wrobel. Mittlerweile sei das Papier aber weg. Im Übrigen habe es ähnliche Probleme am BSZ auch schon voriges Jahr gegeben.

Eine Anfrage der SZ vom Montagnachmittag bleibt von der Schule zunächst unbeantwortet. Sebastian Handrick von der Sächsischen Bildungsagentur bestätigt am Dienstag auf Nachfrage, dass es Probleme gebe: „Bei zwei Schülern ist je eine Note falsch.“ Die Schule habe sich mit den Schülern geeinigt, dass das Zeugnis nach den Ferien getauscht wird. Beide hätten auf keinen früheren Termin gedrungen. Weitere Fälle seien der Schule nicht bekannt. Marias Mutter wendet sich derweil an die Leiterin des Schul- und Sportamtes beim Landkreis und schildert das Problem. Die Amtsleiterin gibt es am Mittwochmittag an Schulleiterin Beate Liebig weiter.

Anschließend ruft die Schule doch noch bei der SZ zurück. „Erst jetzt, nach dem Gespräch mit der Amtsleiterin, weiß ich, welche Klasse betroffen sein soll“, sagt Beate Liebig. Sie wolle nun schnellstmöglich herausfinden, ob die Schilderung stimmt – und wenn ja, wo die Ursache liegt: „Vielleicht ist ja eine ganze Spalte verrutscht“, überlegt sie. Auch mit dem Klassenleiter wolle sie reden. Prinzipiell aber gefällt ihr nicht, dass der Vater sich an die Zeitung gewandt hat: „Viel besser wäre es doch, direkt an die Schulleitung heranzutreten“, sagt sie: „Dann hätte ich viel schneller gewusst, wo es ein Problem gibt.“

Das nun wiederum findet Jens Wrobel absurd: „Meine Tochter ist doch direkt am Freitag ins Sekretariat gegangen und hat dort sogar ihr Zeugnis zurückgegeben“, sagt er. Auch andere Schüler seien an dem Tag dort gewesen. Der Sekretärin sei das Problem also seit Freitag bekannt. Nur eins weiß er nicht: Mit welcher der drei Sekretärinnen seine Tochter gesprochen hat.

Doch wie auch immer: Beate Liebig will alles daran setzen, das Problem schnellstmöglich aus der Welt zu räumen. „Alle Betroffenen sollten bis Donnerstag, 10 Uhr, in der Schule anrufen und die konkreten Fehler benennen“, bittet sie. Die zuständige Fachleiterin werde jeden Einzelfall sofort am Donnerstag prüfen, und, wenn der Fehler eindeutig ist, sofort ein neues Zeugnis ausdrucken und unterschreiben. Beate Liebig ist am Donnerstag und Freitag nicht in Görlitz. Wenn sie am Montag wieder da ist, wird sie auch ihre Unterschrift unter die Zeugnisse setzen. „Danach können die Schüler die neuen Zeugnisse sofort erhalten“, verspricht sie. Ob das Problem, wie von Wrobel geschildert, auch voriges Jahr schon am BSZ auftrat, könne sie nicht sagen: „Da war ich noch nicht Schulleiterin.“

*Namen geändert

Schulsekretariat: 035814852011

zur Startseite