Fehlerhafte Studie zum Fernsehturm Der Stadtrat diskutiert, unter welchen Bedingungen der Turm wieder öffnen könnte. Dazu will ein Verein einiges richtigstellen.

In sie hatten die Mitglieder des Fernsehturm-Vereins große Hoffnungen gesetzt: die Machbarkeitsstudie, die Stadt, Land und Deutsche Funkturm GmbH in Auftrag gegeben hatten. Das Gutachten sollte feststellen, unter welchen Umständen der Wachwitzer Turm wiedereröffnet werden könnte. „Leider sind in dieser Studie einige Fehler enthalten, die sich direkt auf die Kostenschätzung auswirken“, sagt Klaus Martin vom Fernsehturm-Verein. Er möchte dies noch einmal bekräftigen, weil sich der Stadtrat nun mit der Studie beschäftigt.

Vor allem die Größe der Turmplattform sei falsch dargestellt. Sie ist im Gutachten mit 1 500 Quadratmetern angegeben, messe aber nur 142 Quadratmeter. Auch das Turmcafé sei fast 300 Quadratmeter kleiner als in der Studie vermerkt. „In Stuttgart wurden die Brandschutzauflagen mit 1,8 Millionen Euro erreicht. Für Dresden setzt der Architekt eine Gesamtsumme von über 15 Millionen Euro samt Ausstattung an. „Das ist zu viel“, sagt Martin. Lediglich fünf Millionen Euro sieht er als realistisch an.

Die FDP-Fraktion hat einen Antrag eingebracht, wonach Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) klären soll, unter welchen Bedingungen die Telekom bereit wäre, eine Wiedereröffnung des Turmes zuzulassen und eine öffentliche Betreibung zu dulden oder gar zu unterstützen. Stimmen die Stadträte am Donnerstag zu, wird noch einmal nachgerechnet. Das soll eine Lenkungsgruppe übernehmen. Ihr werden Stadträte, Mitarbeiter der Verwaltung, der Fernsehturm-Verein sowie die Deutsche Funkturm GmbH als Turmeigentümerin angehören, so der Plan. Ziel ist es, bis Ende Juni 2018 einen Vorschlag zur Wiedereröffnung zu erarbeiten und die Kosten dafür zu kalkulieren. Bis dahin soll der Fernsehturm nicht angerührt werden. „Wir wollen wissen, was es kostet“, sagte SPD-Fraktionsgeschäftsführer Thomas Blümel. Als angemessen bezeichnet Blümel, wenn sich der Bund in Dresden so beteiligen würde wie beim Hamburger Fernsehturm. (mit SZ/sr)

