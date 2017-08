Fehlerfrei auf der Bode Im Harz fühlen sich die Meißner Athleten pudelwohl. Zwölf Medaillen gehen auf ihr Konto.

Til Fröhlich und Jonas Schumann waren im Zweier-Canadier nicht zu schlagen. © privat

Am Samstag fand auf der Kalten Bode in Königshütte (Harz) der dritte Lauf zur Mitteldeutschen Meisterschaft statt. 250 Einzelstarter gingen jeweils zweimal auf die Strecke. Außerdem kämpften 37 Mannschaften um Edelmetall. Von den 22 teilnehmenden Vereinen belegte die SG Kanu Meißen hinter Halle und Leipzig einen beachtlichen 3. Platz. Mit 5 Siegen, 2 Silber- und fünf Bronzeplätzen konnten in den meisten Rennen mit Meißner Startern Podiumsplätze erreicht werden.

Siege errangen die Canadier-Zweier Lena Götze und Helene Schneider (weibliche Schüler A), Maik Wiedemann und Claudia Baumann (Mixed AK - RG Sachsen) und Til Fröhlich und Jonas Schumann (männl. Schüler A). Silber erkämpften Hugo Jahn und Moritz Schmidt im C2 der männlichen Schüler B. Im K1 der weiblichen Schüler B fuhr Helene Schneider ganz souverän zum Sieg, aber auch im C1 lag sie auf Platz 1. Eine klasse Leistung lieferte im K1 wieder Jonas Schumann (männl. Schüler A) ab und erkämpfte sich Bronze im starken Rennen mit 22 Startern. Im C1 wurde er noch Vierter hinter seinem Vereinskameraden Til Fröhlich, der Bronze holte. Enorm steigern konnte sich im 2. Lauf Maximilian Herrschuh, der ebenfalls mit Bronze belohnt wurde.

2 fehlerfreie Läufe zeigte Lena Götze im C1 der weiblichen Schüler A und errang mit großem Kampfgeist die Silbermedaille. Großes Lob auch an die Jüngsten, die C-Schüler. Mit zwei schnellen und fehlerfreien Läufen holte Marc Streck die Bronzemedaille. Aber auch Platz 4 von Ashley Heinecke, Platz 6 von Felix Schmidt und Platz 7 des jüngsten Starters des gesamten Wettkampfes, Aeneas Heinecke, lassen für die Zukunft hoffen. In den Mannschaftswettbewerben siegte die RG Sachsen mit Kimberley Rappe, Johanna Vatterott (beide Planeta Radebeul) und Helene Schneider bei den weiblichen Schülern 3 x K1 souverän. Platz 3 belegte das Team Götze-Herrschuh-Streck (männl. Schüler 3 x C1). (Sigrid Heinecke)

