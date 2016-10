Fehler zwei Jahre lang übersehen Ein Beitrag des DA über die Deponie hat für Aufregung gesorgt. Aber nicht wegen seines Inhalts.

Ein Fehler im unteren Wort des Hinweisschildes ist seit dem Aufstellen niemandem aufgefallen. Erst ein Leser des DA entdeckte, dass der Wer(s)tstoffhof einen Buchstaben zu viel hat. © Archiv/André Braun

Klaus Bischoff ist verärgert. „Wo bleibt hier die Qualitätskontrolle?“, fragt er, nachdem er sich das Foto zu einem Beitrag über den Wertstoffhof in Hohenlauft angesehen hat. Nicht der Mann im Vordergrund erzürnt den Döbelner, sondern das Schild im Hintergrund, das Kraftfahrern den Weg zur Kreisabfallanlage und zum Wertstoffhof weist.

Denn auf dem Schild steht Werststoffhof. Ein „s“ ist zu viel. Bisher ist das niemandem aufgefallen – zwei Jahre lang. Denn „das Hinweisschild zum Wertstoffhof Hohenlauft weist schon seit 2014 den Bürgern den Weg zur Sammelstelle“, erklärt Solveig Schmidt, Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit der Entsorgungsdienste Kreis Mittelsachsen (EKM) GmbH, auf eine entsprechende Anfrage des Döbelner Anzeigers.

Eine Berichtigung des Fehlers sei bereits in Arbeit. „Die Herstellerfirma wird die Klebefolie austauschen – kulanterweise. Uns entstehen keine Kosten“, so Solveig Schmidt. Die neue Folie kostet rund zehn Euro. Die EKM-Mitarbeiterin nimmt den Fehler mit Humor: „Bisher sind alle ,blind’ am Schild vorbeigefahren, was wieder einmal zeigt, wie genial unser Gehirn arbeitet und Fehler retuschiert“, meint sie. (DA/rt)

