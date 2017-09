Fehler über Fehler Dynamo stolpert immer wieder über Abwehrschnitzer und schafft es nicht, sich gegen Niederlagen zu wehren.

Marco Hartmann zeigt es an. Mindestens drei sicher geglaubte Punkte haben die Dresdner durch individuelle Fehler in dieser Saison schon eingebüßt. © Robert Michael

Wäre Dynamo ein Herzpatient, müsste man sich keine Sorgen machen. Die Amplituden schlagen in schöner Regelmäßigkeit aus – nach oben wie unten. Dynamo ist allerdings ein Fußballverein, und da lösen solche Kurvenverläufe Unbehagen aus. Man erkennt darin fehlende Konstanz, einem Erfolgserlebnis folgt in verlässlicher Abfolge ein Rückschlag. Jüngstes Beispiel: Nach dem 2:0-Sieg in Regensburg kassierten die Schwarz-Gelben am Mittwoch eine 0:2-Heimniederlage gegen Bielefeld.

Dass die auch noch hochgradig unnötig war, macht die Sache doppelt ärgerlich. Eine verunglückte Kopfballrückgabe von Sören Gonther zehn Minuten vor dem Ende entschied ein typisches 0:0-Spiel ohne Höhepunkte und Aufreger. „Ohne Fehler fallen keine Tore“, bemühte Florian Ballas eine Fußballweisheit. „Aber in dieser Saison war schon das eine oder andere Gegentor dabei, das wir selber aufgelegt haben.“

Der Innenverteidiger kennt sich da bestens aus, er ist quasi Experte. Ballas leitete die Niederlage gegen Sandhausen mit einem misslungenen Befreiungsschlag ein. Beim 2:3 in Bochum verlängerte er einen Pass per Kopf auf den Torschützen. Im selben Spiel versuchte sich Manuel Konrad Minuten vor dem Abpfiff erfolglos mit einem Dribbling am eigenen Strafraum. Zu allem Überfluss hob Niklas Kreuzer in dieser Szene auch noch das Abseits auf, weil er sich die Stutzen richtete. Ein Punkt futsch. Hinzu kommen noch eklatante Stellungsfehler wie beim späten Ausgleich gegen Greuther Fürth. Zwei Punkte futsch.

Das Dynamo-Zeugnis: Gonthers Aussetzer zurück 1 von 15 weiter SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Marvin Schwäbe: Note 3: Pariert mit einem Reflex den Schuss von Voglsammer. Beim ersten Gegentreffer chancenlos, beim zweiten als Stürmer mit vorn. Paul Seguin: Note 4: Nicht mehr so zögerlich wie bei seinem Heimspieldebüt. Bei seinen Flanken wechseln sich Licht und Schatten ab. Baut nach der Pause ab. Sören Gonther: Note 5: Nach auskurierter Knieverletzung wieder in der Startelf. Seinen Pässen fehlt oft die Präzision. Aussetzer beim Gegentor. Florian Ballas: Note 3: Leistet sich keine groben Schnitzer wie zuletzt, hat aber zu wenige Ideen beim Spielaufbau. In den Zweikämpfen immer aufmerksam. Fabian Müller: Note 4: Sucht schon in den Anfangsminuten den Weg nach vorn. Konzentriert sich danach mehr auf die Defensive. Lässt dort wenig zu. Marco Hartmann: Note 2: Ordnet die eigenen Reihen, erstickt viele Bielefelder Konter im Keim. Hat auch wie gewohnt die Kopfballhoheit. Niklas Hauptmann: Note 4: Das Spiel geht zunächst an ihm vorbei. Hat wenig Ballkontakte, kann sich kaum behaupten. Steigert sich nach der Pause. Rico Benatelli: Note 3: Riesiger Aktionsradius als Lückenschließer. Holt die Bälle in der eigenen Abwehr ab, hat aber auch nicht die zündende Idee. Haris Duljevic: Note 3: Enormes Laufpensum mit hohem Tempo, klärt sogar im eigenen Strafraum. Hat mit Teixeira aber einen aufmerksamen Gegner. Sascha Horvath: Note 3: Wirbelt unaufhörlich, ist immer anspielbar. Verletzt sich nach gut einer Stunde und muss ausgewechselt werden. Lucas Röser: Note 4: Kommt mehrmals zum Abschluss, hat manchmal Pech, manchmal wählt er die falsche Option. Seit sechs Spielen ohne Tor. Peniel Mlapa: Note 4: Ersetzt Duljevic auf der linken Außenbahn, hat zwei gute Chancen, kann diese aber nicht nutzen. Verliert das Duell gegen Weihrauch vor dem 0:2. Patrick Möschl: Note 3: Hat bei seiner Möglichkeit freie Schussbahn, verzieht aber knapp. Pech. Aias Aosman: Note 4: Versucht zunächst, Akzente zu setzen, taucht nach dem 0:1 aber ab. (SZ/dk)

Und nun Bielefeld, wieder ein sicher geglaubter Zähler weg. Das ist alles ein bisschen viel. Und auffällig oft sind die Innenverteidiger beteiligt. Dabei gehörte Ballas in der vergangenen Saison zu den Stützen einer sicheren Abwehr. Und Gonther, der in den vergangenen drei Partien verletzt gefehlt hatte, wurde extra wegen seiner Erfahrung als langjähriger St.-Pauli-Kapitän nach Dresden gelockt.

Eine Erklärung für die regelmäßigen Aussetzer hat Uwe Neuhaus nicht. „Ich werde darüber nachdenken“, kündigte er an. Vielmehr beschäftigte ihn, warum sich seine Mannschaft gegen Bielefeld mit den falschen Mitteln gegen die drohende Niederlage wehrte. „Die Schlussphase war schon ziemlich enttäuschend“, fand er. „Nach dem 0:1 fehlte die Klarheit im Kopf, da haben wir einen völlig anderen Fußball gespielt als normal.“ Lange Bälle seien im Niemandsland gelandet – und nicht beim 1,95 Meter großen Peniel Mlapa, der nach einer Stunde den entkräfteten Haris Duljevic ersetzt hatte. „An der Mentalität würde ich das aber nicht festmachen, das kann ich mir bei dieser Mannschaft nicht vorstellen“, sagte Neuhaus.

Der Kapitän dagegen vermisste eine sichtbare Gegenwehr. „Wenn es hier nach 80 Minuten 0:1 steht, kann man das Spiel noch gewinnen – ich weiß nicht, ob das alle schon verinnerlicht haben“, erklärte Marco Hartmann. „Aber: Dafür muss man eine ganz andere Körpersprache zeigen; eine mit Glaube und nicht: Och nee, jetzt läuft es schon wieder nicht.“

Anders formuliert: Die Köpfe gingen nach unten, anstatt sie oben zu behalten. Gerade das war in der vergangenen Saison eine von Dynamos Stärken. Spiele, die verloren schienen, drehte der Aufsteiger in der Schlussphase dank eines unerschütterlichen Selbstvertrauens. Das sucht man momentan vergeblich. In den 13 Minuten inklusive Nachspielzeit nach dem 0:1 kamen die Dresdner nur einmal zum Abschluss. Das sei ein bisschen wenig, findet nicht nur Hartmann. Einige der Fans, die nach der 0:4-Niederlage gegen Sandhausen die Mannschaft noch gefeiert hatten, pfiffen nun. „Das zu machen, ist völlig in Ordnung“, meinte Hartmann. „Vielleicht hilft es uns sogar.“ Zum Aufwecken sind Streicheleinheiten nicht immer hilfreich.

Der Neu-Bielefelder Nils Teixeira, dessen Vertrag in Dresden nicht verlängert worden war, macht sich um seinen Ex-Arbeitgeber keine Sorgen. „Dynamo spielt einen grandiosen und attraktiven Fußball, auch wenn er gerade nicht so effektiv ist“, sagte der Außenverteidiger. „Das sollten die Zuschauer nicht vergessen.“

Und noch etwas macht Mut: Die Amplitude müsste nun wieder nach oben ausschlagen – am Sonntag beim Bundesliga-Absteiger Darmstadt 98.

