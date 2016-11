Fehler im Abfallkalender Nicht alle Straßen und Ortsteile sind im Pirnaer Kalender aufgeführt. Der Zweckverband Abfallwirtschaft ist in Erklärungsnot.

Wann der Müll bei Ihnen nächstes Jahr abgeholt wird, konnte viele Pirnaer nicht dem Abfallkalender entnehmen. Der Zweckverband hatte einige Straßen einfach vergessen. © dpa

Die Anwohner der Struppener Straße auf dem Sonnenstein haben ein Problem, wenn sie in den Abfallkalender 2017 schauen. Ihre Straße ist nicht aufgeführt. Auch finden sie ihren Ortsteil nicht im Verzeichnis auf der Seite 15 aufgelistet. Bei welcher Tour wird denn nun ihr Müll abgeholt?

„In dem Abfallkalender für nächstes Jahr haben sich einige Fehler eingeschlichen“, gibt eine Sprecherin vom Zweckverband Abfallwirtschaft Oberes Elbtal zu. Betroffen sind die Pirnaer Ortsteile Sonnenstein, Cunnersdorf, Posta, Nieder- und Obervogelgesang. Die zugehörigen Straßen hat der Verband aus dem Verzeichnis gestrichen. Stattdessen sollten diese Ortsteile in den Tourenplan aufgenommen werden, was aber auch nicht geschah.

„Wir bitten den Fehler zu entschuldigen“, erklärt die Mitarbeiterin. Sie weist darauf hin, dass der Müll in den Stadtteilen Sonnenstein sowie Cunnersdorf auf der Tour drei, der Postaer Müll auf der Tour vier mitgenommen wird. Nieder- und Obervogelgesang gehören zur Tour eins. Im Zweifelsfall bittet die Pressesprecherin die betroffenen Bürger, im elektronischen Kalender nachzusehen. „Die korrekte Zuordnung der Ortsteile und Straßen zu den Touren ist dort ersichtlich“, sagt sie. Der elektronische Abfallkalender wird ab dem 1. Dezember freigeschaltet.

Auch die Anwohner der Maxim-Gorki-Straße und der Max-Schwarze-Straße in Pirna sollten genau hinsehen. In dem gedruckten Abfallkalender wurden die Touren vertauscht. Richtig ist, dass die Maxim-Gorki-Straße in der Tour zwei ist und die Max-Schwarze-Straße der Tour eins zugeordnet wurde. Alle betroffenen Haushalte werden außerdem zeitnah mittels Postwurfsendung informiert.

Die Sprecherin betont, dass der gedruckte Kalender Korrektur gelesen wurde. Warum dennoch die Fehler entstanden, werde jetzt geprüft.

Hier können Sie den Abfallkalender online ansehen. Geben Sie dafür noch Ihre Straße und den Ortsteil an.

