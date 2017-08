Fehler beim Autobahnbau Zwischen Ottendorf-Okrilla und Pulsnitz muss der nagelneue Asphalt wieder runter. Das passiert nicht zum ersten Mal.

Alles noch mal neu: Die gerade fertiggestellte Asphaltschicht auf den reichlich acht Autobahnkilometern zwischen Ottendorf-Okrilla und Pulsnitz wird wieder abgefräst. In der oberen Deckschicht hatten sich Wellen gebildet. Die Ursache ist gegenwärtig noch unklar. Die Arbeiten sollen bis Mitte September dauern. © Thorsten Eckert

Baustellenstau und immer noch kein Ende auf dem reichlich acht Kilometer langen Autobahnabschnitt zwischen Ottendorf-Okrilla und Pulsnitz. Obwohl die Bauarbeiten bereits abgeschlossen waren und die Strecke schon vor zwei Wochen wieder vollständig für den Verkehr freigegeben werden sollte, müssen Autofahrer sich jetzt noch eine Weile länger gedulden. Statt freier Fahrt auf nagelneuer Piste rücken jetzt noch einmal die Fräsmaschinen an, um die obere Deckschicht wieder abzutragen. Irgendetwas hat nicht gestimmt mit dem Asphalt.

Was genau da falsch gelaufen ist und wer die Verantwortung dafür trägt, ist noch völlig unklar, sagt Isabel Siebert vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). Fakt ist, dass das Lasuv die fertige Baustelle nicht abgenommen hat. Dass es sofort nach dem geplanten Bauabnahme-Termin eine Krisensitzung gegeben hat. Dass dort die Entscheidung gefallen ist, den Asphalt vorsichtshalber wieder ab- und noch einmal neu aufzutragen. „Wir haben das lange diskutiert und abgewogen, aber wir denken, dass das jetzt die einzig richtige Entscheidung ist“, sagt Isabel Siebert. „Wir müssen schnell handeln und können nicht warten, bis die Ursache endgültig geklärt ist.“

Mit bloßem Auge nicht erkennbar

Mit bloßem Auge seien die Wellen im Boden nicht zu erkennen gewesen, erklärt die Lasuv-Sprecherin. Erst genaue Messungen bei der Abnahme hätten ergeben, dass es sie gibt. Auch bei den regelmäßigen Stichprobenkontrollen während der Bauzeit seien keine Auffälligkeiten erkennbar gewesen, die möglicherweise zu einem Baustopp geführt hätten, sagt Siebert. „Es lief wirklich alles wie am Schnürchen.“

Und jetzt das! Vermutet wird, dass das Mischgut, das die Baufirma von einem anderen Zulieferer bezieht, nicht der geforderten Qualität entsprochen hat. An eine Asphaltmischung für die Autobahn werden hohe technische Ansprüche gestellt. Sie muss eine genau bestimmte chemische Zusammensetzung haben, eine genau bestimmte Körnung, bestimmte Gesteinsmaterialien, bestimmte Weichmacher. Es ist jetzt an den Fachleuten, das Problem genau zu analysieren, das zu den Wellen in der Fahrbahndecke geführt hat.

Gleiches Problem vor zwei Jahren

Das Problem gab es schon einmal bei der schrittweisen Sanierung der A 4. Auch auf dem Abschnitt zwischen Ottendorf-Okrilla und Dresden, der im Sommer 2015 saniert wurde, mussten Teile der neuen Fahrbahn noch vor der Verkehrsfreigabe wieder raus, weil der Asphalt nicht taugte. Auch da hatte es „sehr geringe Abweichungen bei der Zusammensetzung des Materials“ gegeben, die mit bloßem Auge nicht zu erkennen waren, wie die Lasuv-Sprecherin damals erklärte. „Es nützt uns nichts, wenn wir die Fahrspuren schon in wenigen Jahren wieder für viel Geld sanieren müssen“, sagt Isabel Siebert auch diesmal wieder.

Diesmal geht es um insgesamt rund vier Millionen Euro, die die Sanierung der reichlich acht Fahrbahnkilometer in Richtung Görlitz gekostet hat. Bis Mitte September, so hofft man nun beim Landesamt, soll die Erneuerung der Erneuerung erledigt sein. Bis dahin wird der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen weiterhin nur eingeengt und mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 80 rollen können, Autofahrer müssen weiterhin sich auf längere Fahrtzeiten und Staus einstellen. Und auf ein erhöhtes Unfallrisiko.

15 Unfälle im Baustellenbereich

Gilt die Anschlussstelle Pulsnitz aus Sicht der Polizei ohnehin schon als einer der größten Unfallschwerpunkte auf der A 4 zwischen Dresden und Görlitz, so hat sich die Gefahr mit der Baustelle noch erhöht. Seit Baubeginn zählte die Polizei allein in diesem Baustellenbereich 15 Unfälle mit vier Verletzten und einem gewaltigen Sachschaden. Auch deshalb will das Landesamt jetzt Druck machen, das Asphalt-Problem so schnell wie möglich aus der Welt zu schaffen.

