Fehlende Unterschrift blockiert Elberadweg

Die Gemeinde Nünchritz will in diesem Jahr knapp 1,8Millionen Euro investieren. Der Haushaltsplan lag bereits öffentlich aus und muss nun noch durch den Gemeinderat beschlossen werden.

Zu den größten Projekten gehören viele Straßenbaumaßnahmen wie die Befestigung des Seitenastes der Merschwitzer Straße in Neuseußlitz, der Ausbau der Glaubitzer Straße zwischen Karl-Marx-Straße und Eisenbahnunterführung in Nünchritz sowie der Bau des Seitenastes Glaubitzer Straße14 bis 20 in Nünchritz.