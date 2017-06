Fehlende Pflege wegen kranker Mitarbeiter Der städtische Bauhof will in nächster Zeit im Park Siebeneichen anpacken. Zuletzt mussten einige Arbeiten warten.

Der Park Siebeneichen verwahrlost immer mehr. Jetzt soll sich etwas ändern. © Andreas Weihs

Der Park Siebeneichen ist derzeit in einem schlechten Zustand. Das gilt für Fußwege, die beiden Teiche oberhalb des Tierparks und auch einige Bänke. Besonders mangelnder Grünschnitt als auch die verschlammten Gewässer sind die Folge einer zuletzt mangelnden Pflege auf dem städtischen Areal.

Ein Grund dafür ist laut der Stadt, dass es im Bauhof während der letzten Wochen personelle Probleme durch Krankenstand und Ausfall von Kraftfahrern gegeben hatte. Dadurch sei die Pflege der Wege in den letzten Wochen zu kurz gekommen. „Das wird sich in den kommenden Tagen aber wieder ändern, sodass dann dort Grünschnitt und Reinigung erfolgen“, teilt Stadtsprecherin Katharina Reso mit. Die Mitarbeiter des Bauhofs seien sehr engagiert, was die Pflege der Wege angehe, so Reso. Einige der jetzt zu beobachtenden Missstände sollen in nächster Zeit behoben sein.

Der Großteil des Geländes zwischen Tier- und Schlosspark befindet sich im Eigentum der Stadt. Sie ist damit für die Pflege verantwortlich. Etwas anders ist die Situation im Schlosspark selbst – hier gehören über zwei Drittel dem Freistaat. (SZ/mhe)

