Fehlende Leitungen verteuern Ost-Strom Bei einer Tagung in Dresden bereiten sich Energie-Experten auf Umwälzungen vor. Die bringen auch Geschäftsideen.

Die Metallkabel einer Starkstromleitung glänzen nahe Vieselbach bei Erfurt im Sonnenlicht. © dpa

Dresden. Die Wind- und Solaranlagen in Ostdeutschland haben voriges Jahr so viel Strom erzeugt, dass rechnerisch die Hälfte des Verbrauchs damit abgedeckt wurde. Doch die starken Schwankungen bei Wind und Sonne verursachten Kosten in der Elektrizitätswirtschaft, die zu steigenden Strompreisen beitragen.

Dirk Biermann als Geschäftsführer des ostdeutschen Hochspannungsnetz-Betreibers 50 Hertz sagte am Dienstag in Dresden, ein Teil dieser Kosten wäre vermeidbar gewesen – wenn Leitungen nach Süden früher gebaut worden wären. Biermann erinnerte bei einer Tagung des Branchenvereins Energy Saxony daran, dass die Strompreise in Ostdeutschland höher sind als im Westen, weil der Osten als „ausgesprochenes Energiewendeland“ Vorreiter sei.

Laut Biermann sind die Kosten innerhalb Deutschlands „nicht solidarisch verteilt“. Doch darüber werde derzeit verhandelt. Außerdem könne die Region Dresden mit einer ihrer wichtigsten Branchen von der Energiewende profitieren: mit Elektronik und Informationstechnologie. Denn die Energiewende führt dazu, dass ein „ungeheures Datenvolumen“ bewältigt werden muss. Wenn immer mehr Solaranlagen und bald auch Autobatterien Strom ins Netz einspeisen, muss vieles neu gesteuert werden. Daran beteiligen sich in einem Projekt namens Windnode Partner wie die Stadtwerke, der Chiphersteller Globalfoundries, KWD Automotive und in den nächsten Jahren die Handelsgruppe Lidl/Kaufland, die Ausstellungsflächen zur Verfügung stellen will.

Ein Dresdner Unternehmen, das bereits von der Digitalisierung der Energiewende profitiert, ist Cloud & Heat Technologies GmbH. Das Unternehmen vermietet Server, also Schränke mit Datenrechnern, und nutzt die Abwärme zum Heizen oder Kühlen. Geschäftsführer Jens Struckmeier berichtete auf der Tagung, dass der Energieverbrauch von Rechenzentren weltweit steige – da nützten auch alle Bemühungen der Chip-Hersteller nichts, ihre Chips sparsamer zu konstruieren. Cloud & Heat wolle dazu beitragen, Datenspeicher dezentral in Deutschland aufzustellen statt im Ausland.

