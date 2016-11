Fehleinsätze halten Feuerwehr auf Trab

Symbolfoto © SZ Archiv

Niesky. Gleich zwei Fehlalarme hatte die Nieskyer Feuerwehr in dieser Woche abzuarbeiten. Bereits am Mittwochabend wurden die Wehrleute durch die Rettungsleitstelle kurz vor 23 Uhr nach der Auslösung einer Brandmeldeanlage zum Nieskyer Waggonbau gerufen. Nach einer ersten Lageerkundung gab es Entwarnung und die Fahrzeuge kehrten ins Depot zurück.

Eine weitere Alarmierung folgte dann am Donnerstag gegen 7 Uhr. Auch hier hatte wieder eine Brandmeldeanlage Alarm ausgelöst. Der Einsatz führte die Feuerwehrleute dieses Mal zum Nieskyer Bürgerhaus in der Muskauer Straße. Auch hier handelte es sich um eine Fehlalarmierung der Anlage. Die Brandmeldeanlagen, kurz BMA genannt, die in vielen Behörden, in Krankenhäusern und Schulen und anderen öffentlichen Gebäuden installiert werden, gibt es auch in der Stadt Niesky zur Genüge. Diese Anlagen alarmieren frühzeitig und können so Menschenleben retten, sind aber auch störanfällig und lösen immer wieder falsche Alarme aus. Dabei handelt es sich aber in der Regel gar nicht immer um einen echten Fehlalarm wegen eines technischen Defekts. (jt)

zur Startseite