Fehlalarme: Täter ermittelt Immer wieder musste die Feuerwehr in Königswartha zu angeblichen Notfällen ausrücken. Jetzt stellt sich heraus: Der Täter kommt aus den eigen Reihen.

14 Mal hat ein junger Mann aus Königswartha den Notruf missbraucht und damit Rettungseinsätze ausgelöst, die gar nicht nötig waren. © Uwe Soeder

Seit dem 24. Januar wurden Feuerwehren aus Königswartha sowie aus Neschwitz und Milkel zu gemeldeten Notfällen gerufen. Von Containerbrand über Ölspur, Ast auf der Straße oder gar Waldbrand nahe eines Firmengeländes reichten die Meldungen in der Rettungsleitstelle Hoyerswerda. Das letzte Mal am vorigen Donnerstag, wo angeblich Gasgeruch aus einer Wohnung im Neubaugebiet Königswartha kam. Was die Kameraden jedoch in 14 Fällen fanden, war – nichts. Jetzt wurde ein junger Mann gefasst, der zugab, in all den Fällen den Notruf missbraucht zu haben.

Erleichterung und Entsetzen

Der Königswarthaer Bürgermeister Swen Nowotny (CDU) ist auf der einen Seite erleichtert, auf der anderen Seite entsetzt. Es handelt sich bei dem Täter um einen jungen Kameraden aus den eigenen Reihen. „Er war so einsatzbereit, scheute keine Arbeit“, ist Nowotny enttäuscht. „Der wäre mal ein richtig guter Feuerwehrmann geworden“, sagt er. Ende voriger Woche kam der 18-Jährige gemeinsam mit dem ermittelnden Kommissar vom Kriminaldienst des Polizeireviers Hoyerswerda zum Bürgermeister und versuchte, seine Motive zu erklären. „Sein Motiv lag offenbar in der Leidenschaft für Feuerwehreinsätze. Dass er mit den fortwährenden Fehlalarmierungen seinen Kameraden einen Bärendienst erwiesen hatte, erkannte er offenbar nicht“, sagt der Pressesprecher der Polizeidirektion Görlitz, Thomas Knaup.

Kosten von 10 000 Euro

In Königswartha wurden bereits die Kosten für die Einsätze, zu denen der junge Mann selbst jedes Mal mit ausrückte, zusammengezählt. Es sind rund 8 000 Euro. „Dazu kommen aber noch die Kosten, die entstanden sind, wenn Neschwitz und Milkel mit ausrückten. Nowotny schätzt, dass es dann schon 10 000 Euro sein werden.

Neben den Kosten ist es vor allem der Vertrauensmissbrauch gegenüber seinen eigenen Kameraden. „Das kann man einfach nicht tolerieren“, sagt Nowotny. Auf der Facebook-Seite der Gemeindefeuerwehr Königswartha waren die Kommentare eindeutig: Hoffentlich wird derjenige bald gefasst, der so etwas tut, war die einhellige Meinung. Niemand konnte es verstehen. Es gab jedoch auch Kommentare, mit denen sich Leute bei den Kameraden bedankten. „Ein Hoch auf unsere Feuerwehrmänner und -frauen, die auch weiterhin jeden Alarm ernst nehmen und immer vollen Einsatz zeigen. Hoffentlich hat der Spuk bald ein Ende und der Verursacher wird ermittelt“ schreibt zum Beispiel Jörn Sebastian. Doch Denis Hemmo sprach aus, was sich nun bewahrheitet hat: „Will keinem Kameraden was unterstellen, aber meist kommen sie aus unseren eigenen Reihen, so traurig das auch ist. Wollen nur hoffen, dass nie eine wirkliche Brandstiftung kommt.“ Das sieht Swen Nowotny noch als positiven Fakt an. „Zum Glück ist niemand zu Schaden gekommen, und er hat keinen Brand gelegt.“

Nun wird sich der Gemeindefeuerwehrausschuss mit dem Vorfall befassen und entscheiden, wie es weitergeht. Nowotny denkt, dass ihm die Kameraden die Möglichkeit geben, sich zu erklären. Ob sich der junge Mann, der noch in der Ausbildung ist, seinen Traum, einmal beim Rettungsdienst oder der Berufsfeuerwehr zu arbeiten, nun verbaut hat, wird sich zeigen. Das wird sicher auch davon abhängen, wie es die Staatsanwaltschaft sieht. Die bekommt nach Abschluss der Ermittlungen der Polizei die Akten auf den Tisch.

