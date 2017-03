Fehlalarme halten Feuerwehr auf Trab Seit Beginn des Jahres meldet sich immer wieder ein Mann bei der Rettungsleitstelle und meldet angebliche Brände.

© Symbolfoto: dpa

Zehn Fahrzeuge, 47 Kameraden und die Polizei rückten am Sonntag gegen 16.30 Uhr aus, weil ein Mann der Rettungsleitstelle in Hoyerswerda meldete, dass er im Wald beim Kaolinwerk in Caminau Rauch gesehen hätte. Zum Glück stellte sich heraus, dass es nicht brannte. Allerdings war es schon zum zehnten Mal, dass die Feuerwehr Königswartha zu einem Fehlalarm ausrücken musste.

Für den Königswarthaer Bürgermeister Swen Nowotny ist das kein Dummer-Jungen-Streich mehr. „Ich habe bereits vor über einer Woche Anzeige erstattet, damit die Polizei ermitteln kann. „Es ist frustrierend, wenn die Kraft der Kameraden so vergeudet wird“, sagt er. Richtig sauer ist auch Sören Johanson, stellvertretender Wehrleiter in Königswartha. „Wir verstehen nicht, was derjenige damit erreichen will“, sagt er. Schließlich ergibt das keinen Sinn.

Problem ist bekannt

In der Rettungsleitstelle ist das Problem bekannt. „Wir hinterfragen den Anrufer schon sehr konkret, verlangen auch eine Telefonnummer von ihm“, sagt Dirk Reich. Denn der Anrufer geht sehr überlegt vor. Er wählt nicht den Notruf mit der 112, sondern eine andere Nummer der Leitstelle. Somit wird die Nummer, unter der er anruft, nicht angezeigt. „Die Telefonnummern, die er angibt, sind korrekt. Doch wenn wir dort anrufen, weiß der Besitzer dieser Nummer gar nicht, was wir von ihm wollen“, sagt Dirk Reich.

Am Sonntag befand sich der Angerufene nicht einmal in der Nähe von Königswartha. Dennoch muss in der Rettungsleitstelle reagiert werden. Gerade, wenn ein Betrieb wie das Kaolinwerk betroffen sein könnte, wird nach Ausrückeordnung alarmiert. In den zehn Fällen, bei denen Rauch gemeldet wurde, reichte es vom Papierkorb bis zum Dreiseithof. „Wenn Menschen gefährdet sein könnten, müssen wir reagieren, auch wenn eventuell zu vermuten ist, dass es sich wieder um einen Fehlalarm handelt“, so Dirk Reich. Und er weiß, dass Leute, die den Notruf missbrauchen, sich oft sehr gut vorbereiten. Das ist auch hier der Fall, denn er beantwortet die Fragen, die ihm die Kollegen der Leitstelle stellen, sehr glaubwürdig, sagt Dirk Reich.

Wer hat den Einsatz gefilmt?

Im Kaolinwerk selber ist man froh, dass es kein Ernstfall war. Denn dann wäre auch der beauftragte Sicherheitsdienst tätig geworden und es wäre jemand vom Betrieb informiert worden, erklärt Jürgen Schlegel vom Kaolinwerk. „Wir haben einen Dienstplan, wer an den Wochenenden dann anzurufen ist“, sagt Schlegel.

Im Einsatz waren am Sonntag auch Kameraden aus Neschwitz. Nachdem klar war, dass es nicht brannte, halfen sie, einen Mann zu verfolgen, der am Straßenrand mit dem Handy gefilmt hatte. Die Polizei konnte dann die Personalien aufnehmen. Ob es sich bei diesem Mann tatsächlich um denjenigen handelt, der seit Januar die Feuerwehr in Königswartha auf Trab hält, ist unklar. Die Pressestelle der Polizeidirektion Görlitz machte dazu keine Aussage.

Auch in Neschwitz gab es in der vergangenen Zeit öfter Fehlalarme. „Ich hoffe sehr, dass der Anrufer bald gefunden wird“, sagt der Neschwitzer Bürgermeister Gerd Schuster. Das sei für die Feuerwehrleute sehr frustrierend. „Wir brauchen sie doch für den Ernstfall und nicht für jemanden, der sich hier einen sehr schlechten Scherz erlaubt“, sagt er.

zur Startseite