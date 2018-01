Fehlalarm in Klinik Vier Kreischaer Ortswehren waren zum Einsatz gerufen worden. Ein Brandmelder hatte angeschlagen.

In der Klinik in Kreischa gab es am Donnerstag einen Fehlalarm. © Thorsten Eckert

Kreischa. Nur wenige Tage nach dem Großeinsatz wegen eines Gas-Alarms waren vor Kurzem erneut mehrere Feuerwehren zur Klinik Bavaria nach Kreischa geeilt. Ein Brandmelder hatte am vorigen Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr angeschlagen. Einsatzkräfte der vier Kreischaer Ortswehren sowie aus Bannewitz und Possendorf waren vor Ort.

Doch gebrannt hatte es zum Glück nicht. Und dieses Mal musste, anders als am 27. Dezember 2017, nachdem aus einem defekten Kühlschrank giftiges Ammoniak ausgetreten war, auch kein Gebäudeteil evakuiert werden. Es lag ein Fehlalarm eines Brandmelders vor. „Womöglich handelte es sich um einen technischen Defekt, aber bei so vielen Brandmeldern, wie es sie in der Klinik gibt, kann das durchaus mehrmals im Jahr passieren, und kommt auch ab und zu vor“, so Gemeindewehrleiter Stefan Mix. Und egal, ob echter oder falscher Alarm: Die Feuerwehren würden stets in so einer größeren Besetzung anrücken. (skl)

