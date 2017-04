Fehlalarm durch Lagerfeuer Die Feuerwehr wurde zu einem Traditionsfeuer gerufen. Das war eigentlich angemeldet. Wie kam es zu der falschen Alarmierung?

Manches Traditionslagerfeuer erreicht mitunter Ausmaße, das von Weitem leicht als Brand falsch gedeutet werden könnte, so wie jüngst in Weißig. © Archivfoto: Klaus-Dieter Brühl

Im Lampertswalder Gemeinderat am Dienstagabend ist ein ärgerlicher Fehlalarm zur Sprache gekommen. Die Kameraden der freiwilligen Feuerwehren aus Quersa und Lampertswalde wurden vor Kurzem zu einem Brand ins benachbarte Weißig gerufen. Doch als sie dort eintrafen, mussten sie feststellen, dass es sich bei dem vermeintlichen Löscheinsatz um das hiesige Osterfeuer handelte.

Wie Gemeindesekretärin Antje Kretzschmar bestätigt, war es von der veranstaltenden Interessengemeinschaft Dorffest Weißig ordentlich angemeldet gewesen. Doch wie sich später herausstellte, hatte der Pilot eines vorbeifliegenden Kleinflugzeuges das Feuer aus der Luft gesehen und an die Leitstelle Dresden gemeldet. Diese alarmierte daraufhin die Feuerwehren.

„Solche Falschmeldungen haben wir fast jedes Jahr“, sagt Gemeindewehrleiter Michael Reiske. Nicht nur von Piloten, auch besorgte Kraftfahrer auf der Autobahn A 13 wählen die Telefonnummer 112, wenn sie im Vorbeifahren verdächtig hohe Flammen sehen. Reiske erwartet auch für das kommende Wochenende, wenn vielerorts Maifeuer entfacht werden, dass es zu Verwechslungen kommt. – Aber warum? Werden die Voranmeldungen für die von der Gemeinde genehmigten Traditionsfeuer nicht an die Leitstelle weitergegeben?

„Wir registrieren diese Anmeldungen nicht“, sagt Ralf Schröder, Pressesprecher der Stadtfeuerwehr Dresden, der auch für die dortige Leitstelle zuständig ist. „Denn wir sind nicht dazu verpflichtet.“ Ohnehin sei es für die Leitstellen-Disponenten schwierig, aus der Ferne zu entscheiden, ob es sich um ein angemeldetes Lagerfeuer oder vielleicht doch einen echten Brand handelt. „Wenn nicht zweifelsfrei die Lage des Lagerfeuers bekannt ist, schicken wir die Feuerwehren raus“, sagt Schröder. Das sei zu 99,9 Prozent der Fall. Lediglich im Stadtgebiet Dresden genüge manchmal ein Anruf auf dem kurzen Dienstweg, um die Kameraden nicht umsonst zu einem vermeintlichen Löscheinsatz zu schicken.

Bis zu 200 öffentliche Lagerfeuer werden regelmäßig in Dresden zu Ostern, zur Walpurgisnacht (30. April), zur Sonnenwendfeier (Ende Juni) und zu Weihnachtsbaumverbrennungen angemeldet. Fast immer schickt die Leitstelle, wenn sie einen entsprechenden Notruf erhält, die Feuerwehr raus. Es könnte sich ja um einen Ernstfall handeln. Erst vor Kurzem, so erinnert sich Schröder, habe ein Lagerfeuer eine benachbarte Scheune in Brand gesetzt. Auch dieses Lagerfeuer war angemeldet.

Gemeindewehrleiter Reiske ist davon überzeugt, dass sich auch in Zukunft Fehlalarme durch Lagerfeuer nicht vermeiden lassen. „Es ist immer besser, trotzdem auszurücken“, sagt er und zeigt Verständnis für die schwierige Arbeit der Leitstelle.

In der Verwaltungsgemeinschaft Schönfeld/Lampertswalde sind für das kommende Feiertagswochenende folgende Traditionslagerfeuer angemeldet: das Adelsdorfer Maifeuer am Freitag, das Blochwitzer Hexenfeuer am Sonntag und das Lagerfeuer zum Maibaumstellen am Jugendklub Schönfeld am Sonntag.

Laut der hiesigen Polizeiverordnung müssen kleine Lagerfeuer auf Privatgelände nicht angemeldet werden. Voraussetzung ist, dass deren Grundfläche einen Durchmesser von einem Meter nicht überschreitet.

