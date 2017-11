Feen erobern Pirna Das Kindermodegeschäft Waldfee eröffnet in der Schössergasse. Überhaupt scheint es in der Straße wieder aufwärts zu gehen.

Anja Zimmer-Schröder mit Töchterchen Hannah (l.) und Mitarbeiterin Vanessa Janowski zeigen das Angebot in dem neuen Kindermodengeschäft „Waldfee“. © Norbert Millauer

Pirna. Sorgsam legt Anja Zimmer-Schröder die kleinen warmen Jeanshosen aufeinander. Kante auf Kante. Nichts fällt ihr herunter. Danach dreht sie am Rundständer, ja, auch die Jacken und Langarm-Hemden hängen korrekt. Ihre kleine Tochter Hannah krabbelt derweil munter auf dem Teppich herum, schaut ihrer Mutter interessiert zu und gluckst vor Vergnügen .

Die Vorbereitungen zur Eröffnung des neuen Kindermodengeschäfts „Waldfee“ liegen in den letzten Zügen. Am 1. Dezember wird Inhaberin Anja Zimmer-Schröder ihren Laden in der Schössergasse für die Kunden zum ersten Mal aufschließen.

Sie ist in Pirna keine Unbekannte, sie besitzt bereits auf der Lauterbachstraße das Geschäft „Landfee“, in dem ihre Angestellten unter anderem feine Stoffe verkaufen. Das Angebot ihres zweiten Ladens ist breitgefächert. „Wir haben Kinderkleidung für Neugeborene bis zur Größe 152, also für Grundschulkinder“, erklärt die Unternehmerin. Es sei aber auch kein Problem, größere Größen auf Bestellung zu besorgen.

Besonderen Wert legt die Inhaberin auf Bio-Qualität sowie auf Nachhaltigkeit. Nicht nur Hosen, Pullover und Hemden von der Stange gibt es. Auch selbstgenähte Kleidung verkauft sie in ihrem Laden. Oftmals ziert diese Ware ein Waldmotiv, um dem Label Waldfee gerecht zu werden. Die selbst kreierte Kindermode verkauft sie schon seit Längerem in ihrem Geschäft auf der Lauterbachstraße. „In den vergangenen sechs Monaten ist die Nachfrage so rasant angestiegen, dass ich beschlossen habe, mich mit einem weiteren Spezialgeschäft zu vergrößern“, erläutert Anja Zimmer-Schröder.

Den Standort für das neue Geschäft hat sie sehr bewusst gewählt. „Ich mag die Schössergasse, weil es die einzige Gasse von der Dohnaischen Straße aus ist, die einen Blick auf den Weihnachtsbaum und auf die Türme von Rathaus und Marienkirche freigibt“, sagt die 34-Jährige.

Das klingt fast wie eine Liebeserklärung an Pirna, wobei sie Auswärtige ist. Geboren wurde Anja Zimmer-Schröder in Magdeburg, sie zog als Dreijährige mit ihren Eltern nach Dresden und lernte nach dem Abitur Hotelfacharbeiterin im Berghotel auf der Bastei. 2012 zog sie mit ihrer Familie nach Dohna. Nach der Geburt ihres Sohnes Malte stellte sie fest, dass es sehr schwierig war, schöne Kleidung für einen Jungen zu finden. „So habe ich selber mit dem Nähen angefangen, und schließlich ist daraus die Geschäftsidee entstanden“, sagt die vierfache Mutter.

Überhaupt scheint die Schössergasse als Einkaufsstraße Fahrt aufzunehmen. Am 2. Dezember eröffnet Karsten Scholz in der Nummer 5, an der Ecke Dohnaische Straße, ein Geschäft unter anderem für Outdoor-Bekleidung.

Der Unternehmer besitzt bereits eine Modeboutique in Dresden und will sich erweitern. „Pirna mit der Sächsischen Schweiz ist ein klassisches Wandergebiet, da passt unser Warensortiment perfekt rein“, sagt Scholz. Sein Laden trägt den Namen „Zaunkoenig“.

Mit den Neueröffnungen wird die Schössergasse eindeutig aufgewertet. Das ist auch dringend nötig, denn momentan stehen acht Geschäfte leer. Erst im Sommer schlossen der Taschenladen sowie ein Stofffachgeschäft (SZ berichtete).

