Federweißermeile wird wieder zeitig gefeiert Die Vorbereitungen für das Spektakel sind bereits in vollem Gange.

© Symbolfoto: Klaus-Dieter Brühl

Diesbar-Seußlitz. Nach dem Erfolg in diesem Jahr hält der Tourismusverein Sächsische Elbweindörfer im kommenden Jahr an dem frühen Termin für das zweitägige Spektakel fest. Das teilte Vereinssprecher Otmar Gehre jetzt mit. Demnach findet die 19. Federweißermeile am 15. und 16. September statt. Die Vorbereitungen dafür sind bereits in vollem Gange, so Otmar Gehre.

Um Überschneidungen mit anderen Weinfesten in der Region zu vermeiden, hatten die Organisatoren die Meile in diesem Herbst erstmals vom ersten Oktoberwochenende in den September hineinverlegt. Trotzdem kamen wieder Tausende Besucher, um mit Orts-Weinkönigin Mandy I. und Bacchus Jens I. zu feiern. Krönender Abschluss war ein Feuerwerk, zu dem der Elberadweg von den Besuchern mit exakt 1 774 Lichtern erhellt wurde. (SZ/ste)

