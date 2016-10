Federweißermeile wird vorverlegt Die Organisatoren ziehen eine positive Bilanz des Festes. Künftig wollen sie aber Überschneidungen mit anderen Großveranstaltungen vermeiden.

Rückblick: Überall entlang der Federweißermeile luden am ersten Oktoberwochenende Schilder zur Einkehr in die Wirtschaften ein. © Sebastian Schultz

Die Federweißermeile 2016 ist gerade Geschichte, da haben bereits die Vorbereitungen für das nächste Jahr begonnen. Dabei haben sich die Organisatoren vom Tourismusverein Elbweindörfer auf einen neuen Termin verständigt. Statt traditionell am ersten Oktober-Wochenende wird die Federweißermeile 2017 bereits am 16. und 17. September stattfinden.

Eine Verlegung der größten Veranstaltung in der Gemeinde Nünchritz wurde bereits öfter thematisiert, da im September und Oktober auch andere Weinfeste um Gäste werben. Zudem fand in diesem Jahr zeitgleich die große Einheitsfeier in Dresden statt. Es gab nur ein Wochenende, an dem keine Großveranstaltung in der Region gefeiert wurde – das dritte Septemberwochenende. Das soll nun das neue Federweißer-Wochenende werden. Zumal gute Chancen auf besseres Wetter bestehen, sagte Vereinsvorsitzende Katharina Lai.

Doch trotz eines verregneten Montags bei der diesjährigen Federweißermeile zieht der Verein eine positive Bilanz. „2016 war ein voller Erfolg, der Vorbereitungsaufwand hat sich gelohnt. Dank an alle Sponsoren, Unterstützer und Helfer“, sagte der Sprecher des Vereins Otmar Gehre. Viele Tausend Besucher seien vor allem am Sonntag nach Diesbar-Seußlitz gekommen, was teilweise zu Staus auf den Straßen geführt habe.

Großen Anklang haben vor allem die Lichterkette, das Höhenfeuerwerk und auch das Weinfassrollen gefunden. „Nicht geplant war, dass in diesem Jahr ein Teilnehmer mit so viel Schwung bei der Sache war, dass ein Fass aus der Elbe geholt werden musste“, so Otmar Gehre mit einem Augenzwinkern. Insgesamt sei die Federweißermeile wieder ein echtes Fest für die ganze Familie gewesen. (SZ/ste)

