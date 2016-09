Federweißer fürs Fest Mit dem Fassanstich startet am Freitag das 26. Herbst- und Weinfest. Die Trauben dafür wurden gestern gelesen.

Ran an die Reben: Sachsens Weinkönigin Daniela Undeutsch auf Schloss Wackerbarth beim Lesen der Trauben für den Festeröffnungs-Federweißen. © Norbert Millauer

Am Wochenende werden in Radebeul und Meißen wieder die beiden großen Weinfeste im Elbland gefeiert. In der Lößnitzstadt ist es zu einer guten Tradition geworden, dass Schloss Wackerbarth für die Eröffnung am Freitagabend ein 50-Liter-Fass Federweißer zur Verfügung stellt. Am gestrigen Montag las Weinkönigin Daniela Undeutsch auf Schloss Wackerbarth unter den Augen der Öffentlichkeit dafür die Trauben. Von Freitag bis Sonntag werden rund 30 Winzer aus Radebeul und der Region sowie dem Saale-Unstrut-Gebiet ihre Weine in Altkötzschenbroda anbieten. Der Bereich an der Friedenskirche gehört dabei ganz den regionalen Weingütern.

Ina Dorn, Sprecherin des Festes, erklärt das diesjährige Motto Narren, Gaukler, Komödianten: In einer Zeit, in der die Welt aus den Fugen ist, sei es umso wichtiger, sich mit allen Besuchern ein Wochenende lang an Spaß und Lebensfreude zu erinnern. Dazu passt das 21. Internationale Wandertheaterfestival, welches zeitgleich stattfindet und alle Weingenießer drei Tage lang mit Kultur satt unterhält.

Da bleibt nur noch, um es mit den Worten des künstlerischen Leiters Helmut Raeder zu sagen, „den schönen Schein des Seins“ zu feiern. Und dabei das eine oder andere Glas zu erheben. (la)

zur Startseite