Federvieh dominiert den Kleintiermarkt Die Zahl der Anbieter hat sich halbiert. Vor allem Kaninchen fehlen in den Käfigen. Schuld ist die Chinaseuche.

Michael Berger (links) und Uwe Findeisen haben ihre Hochbrut-Flugenten beim Kleintiermarkt in Leisnig angeboten. Anfang des Jahres fehlten bei diesem die Vögel, diesmal waren es die Kaninchen. © Dietmar Thomas

Anfang des Jahres hat die Vogelgrippe den Kleintiermarkt der Leisniger Rassegeflügelzüchter ausgebremst, jetzt ist es die sogenannte Chinaseuche, die die Kaninchen befällt. Die Reihen der Käfige in der Halle der Obstland Dürrweitzschen AG waren übersichtlich. In den meisten befanden sich Hühner, Zwerghühner und Enten. Ein Züchter hatte rund hundert Ziervögel mitgebracht. Tauben waren nur wenige im Angebot. „Für sie ist es die falsche Jahreszeit“, sagt Hubert Vogt, Vorsitzender des Rassegeflügelzüchtervereins Leisnig und Umgebung. Die Jungvögel seien in der Mauser. Auch bei den angebotenen Kaninchen konnte Vogt die Tiere an zwei Händen abzählen. Schon im Vorfeld des Kleintiermarktes hatte er einige Anrufe mit der Frage erhalten, ob während des Marktes Kaninchen verkauft werden. Einigen Züchtern sind durch die Chinaseuche nur wenige Tiere geblieben, anderen gar keine. Insgesamt kamen zum Kleintiermarkt nur etwa halb so viele Züchter wie sonst.

Um die Gefahr einer Ansteckung auf dem Markt zu vermeiden, durften auch nur Tiere zum Verkauf angeboten werden, für die deren Züchter einen Impfpass vorlegen konnten. „Das galt aber nicht nur für Kaninchen, sondern auch für Tauben und Hühner“, so Vogt. Zwar ist ihm nicht bekannt, dass die Vogelgrippe Auswirkungen auf die Zucht von einem der insgesamt 48 Vereinsmitglieder hatte. Trotzdem haben einige in diesem Jahr Hennen keine Küken ausbrüten lassen. Das liege aber auch daran, dass mancher Züchter nicht mehr zu den Jüngsten gehört, meint der Vereinsvorsitzende.

Gern würde der Verein für 2018 wieder eine Ausstellung organisieren. Geplant ist sie bereits für den 5. und 6. Januar. Aber der Vereinsvorsitzende ist nur verhalten optimistisch. „Wir müssen den Winter abwarten“, sagt er und denkt dabei an die Vogelgrippe. Denn Experten hätten festgestellt, dass sie immer im Spätherbst und über den Winter auftrete und wenn es draußen wärmer wird, wieder verschwinde. Doch Vogt ist davon nicht überzeugt. Der letzte Fall, von dem er gehört hat, liegt gerade einmal drei Wochen zurück. „Und da war es noch warm“, sagt er. Auch die Aussage, dass die Vogelgrippe mit dem Vogelzug komme, sei nicht mehr zutreffend.

Der Bund der Rassegeflügelzüchter kämpfe darum, dass die Tierseuchenverordnung geändert wird. Nach der werden derzeit um die Fundstelle eines von der Vogelgrippe betroffenen Tieres ein Sperrbezirk von drei Kilometern und ein Beobachtungsgebiet von zehn Kilometern im Umkreis eingerichtet. Dort dürfen keine Ausstellungen stattfinden. „Wir hoffen, dass die neue Verordnung in Kraft tritt, ohne wirklich zu wissen, was drin steht“, sagt Vogt. Aber so richtig glaubt er nicht daran. Ehe die Ministerien nach der Bundestagswahl am kommenden Wochenende wieder richtig arbeiten, ist das Jahr zu Ende, vermutet er.

Nächster Kleintiermarkt: 15. Oktober, 8 bis 11.30 Uhr, Halle der Obstland Dürrweitzschen AG

